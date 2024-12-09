Esed rejimi düştü, Başkan Erdoğan'ın sözleri gündem oldu: Ya Beşar, men dakka dukka

Suriye'de 61 yıllık Baas Rejimi'nin çöküşü sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçmişte yaptığı konuşmalar ve attığı tweetler gündem oldu. Sosyal medyada en fazla paylaşılan videolardan olan 5 Eylül 2012'deki konuşmada Erdoğan, "CHP yarın Şam'a gidecek yüz bulamayacak göreceksiniz ama inşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız" dedi.

"O gün de yakın" vurgusu yapan Erdoğan "İnşallah Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camisi'nde namazımızı da kılacağız. Bilali Habeşi'nin, İbn-i Arabi'nin türbesinde, Süleymaniye Külliyesi'nde, Hicaz Demiryolu İstasyonu'nda kardeşliğimiz için özgürce dua edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MEN DAKKA DUKKA!

Erdoğan, 2012 yılında AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığ konuşmada, "Hama'nın hesabı sorulmadı, ama emin olunuz ki er ya da geç Humus'un hesabı sorulacaktır. AK Parti Grubu'ndan Beşşar Esed'e bir kez daha sesleniyorum. Kendi anlayacağı şekilde, kendi dilinde sesleniyorum. Ya Beşşar men dakka dukka" ifadelerini kullandı.

ER YA DA GEÇ HESABINI VERECEK

Suriye'deki gelişmelerin ardından Erdoğan'ın attığı birçok tweet de gündem oldu.

Erdoğan 7 Şubat 2012'de attığı tweette "Ya Beşar, men dakka, dukka. Ey Beşar, eden bulur" diye yazdı.

6 Mayıs 2012'de ise Erdoğan "Nice firavun nice nemrut nice diktatörler bu dünyadan göçtüler. Suriyeli kardeşlerime zulmedenler er ya da geç bunların hesabını verecekler" tweeti attı.

KAPIYA KOYMAYIZ

14 Mayıs 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden birkaç gün önce bir televizyon programına katılan Erdoğan'ın "Mültecileri gönderecek misiniz?" sorusuna verdiği cevap da yine gündem oldu.

O soru üzerine Erdoğan şunları söyledi: Halkının yüzde 99'u Müslüman olan bir ülke olarak, ülkesindeki savaş sebebiyle orada yaşam koşulları itibarıyla terör örgütleriyle adeta ölüm kalım mücadelesi veren bir Suriye halkı var. 'Bunları ben gelince tekrar ülkelerine gönderirim, bunları Türkiye'de yaşatmam' anlayışına taraftar değilim. Bu bir defa zulüm olur. Bu insanlar bizim ülkemize geldiklerinde yani 'Bunlar göçmendir' diye biz bunları hemen tekme tokat kovalayalım mı? Bu bir defa insani değil, vicdani değil. Hepsinden öte İslami değil. Bunları kapıya koyamayız.

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