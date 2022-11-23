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Politika

Esed ve Sisi sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Eninde sonunda adımlarımızı atarız

Esed ve Sisi ile görüşme olur mu sorusuna Erdoğan, 'Olabilir' dedi. İkinci görüşme ne zaman olur sorusuna da 'tarih verilir mi' Esed ile görüşme olabilir, siyasette küslük dargınlık olmaz eninde sonunda adımlarımızı atarız.

DHA23 Kasım 2022 Çarşamba 13:37 - Güncelleme:
Esed ve Sisi sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Eninde sonunda adımlarımızı atarız
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Esed ve Sisi ile görüşme olur mu sorusuna Erdoğan, "Olabilir" dedi. İkinci görüşme ne zaman olur sorusuna da "tarih verilir mi" Esed ile görüşme olabilir, siyasette küslük dargınlık olmaz eninde sonunda adımlarımızı atarız.

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