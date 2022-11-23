Esed ve Sisi sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Eninde sonunda adımlarımızı atarız
Esed ve Sisi ile görüşme olur mu sorusuna Erdoğan, 'Olabilir' dedi. İkinci görüşme ne zaman olur sorusuna da 'tarih verilir mi' Esed ile görüşme olabilir, siyasette küslük dargınlık olmaz eninde sonunda adımlarımızı atarız.
Esed ve Sisi ile görüşme olur mu sorusuna Erdoğan, "Olabilir" dedi. İkinci görüşme ne zaman olur sorusuna da "tarih verilir mi" Esed ile görüşme olabilir, siyasette küslük dargınlık olmaz eninde sonunda adımlarımızı atarız.