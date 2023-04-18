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Politika

Eski Adalet Bakanı Gül: AK Parti Türkiye'nin bütün renklerinin partisidir

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti'nin sadece bir bölgenin değil, Türkiye'nin bütün renklerinin partisi olduğunu söyledi.

AA18 Nisan 2023 Salı 22:01 - Güncelleme:
Eski Adalet Bakanı Gül: AK Parti Türkiye'nin bütün renklerinin partisidir
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AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Gül, Şehitkamil ilçesindeki Masal Parkı'nda bulunan bir restoranda düzenlenen iftar programında, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

AK Parti'nin bir dava hareketi olduğunu belirten Gül, "AK Parti sadece bir bölgenin değil, Türkiye'nin bütün renklerinin partisidir. Farklılıkları birer zenginlik olarak gören anlayışa sahibiz. Vatandaşların ötekileştirildiği anlayışlara son veren, bu ülkede yaşayan kim varsa onun sesinin sahibi olacağı, onun yanında olacağı bir siyasi partidir." dedi.

Gül, AK Parti'nin sivil demokrat ve devrimci bir özelliğe sahip olduğunu ifade ederek, "Milletin iradesiyle gelmiş, sırtını millete dayamış, milletten başka hiçbir güç tanımayan milletin partisidir." diye konuştu.

Programa, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekili adayları, partililer ve basın mensupları katıldı.

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