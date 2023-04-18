Eski Adalet Bakanı Gül: AK Parti Türkiye'nin bütün renklerinin partisidir

AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Gül, Şehitkamil ilçesindeki Masal Parkı'nda bulunan bir restoranda düzenlenen iftar programında, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

AK Parti'nin bir dava hareketi olduğunu belirten Gül, "AK Parti sadece bir bölgenin değil, Türkiye'nin bütün renklerinin partisidir. Farklılıkları birer zenginlik olarak gören anlayışa sahibiz. Vatandaşların ötekileştirildiği anlayışlara son veren, bu ülkede yaşayan kim varsa onun sesinin sahibi olacağı, onun yanında olacağı bir siyasi partidir." dedi.

Gül, AK Parti'nin sivil demokrat ve devrimci bir özelliğe sahip olduğunu ifade ederek, "Milletin iradesiyle gelmiş, sırtını millete dayamış, milletten başka hiçbir güç tanımayan milletin partisidir." diye konuştu.

Programa, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekili adayları, partililer ve basın mensupları katıldı.