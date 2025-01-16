MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'İmralı' çıkışı sonrası yaşanan gelişmelerle ilgili eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'dan çarpıcı yorumlar geldi. Habertürk'te konuşan Yalçın Akdoğan, uzun süredir siyasi gelişmeleri takip etmediğini belirterek Bahçeli'nin İmralı çıkışını izlediği anı şöyle anlattı: "Eşimin siyasetle hiç ilgisi yok. Salı günü Devlet Bey'in, çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısını takip eder. Kahvaltı yapıyoruz, bir an çatal elimden düştü. Hanım gayriihtiyari 'deprem mi oluyor' diye irkildi. 'Yok' dedim, 'Daha önemli bir şey oluyor', Devlet Bey konuşuyordu. Devlet Bey'den bunları duyuca şok oldum, zihnim 20 kat hızlı çalışmaya başladı. Devlet Bey'in burada yaptığı yüksek siyasettir. Devlet Bey'in öngörüsü, o günkü taşıdığı hassasiyet kaygı boş değilmiş. Devlet Bey bu konuşmayı yaptı, Suriye'de 1 ay sonra rejim yıkıldı."

KÜRT SORUNU KALMADI

Akdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'kırmızı kart' kampanyasına da gönderme yaparak, "Günlük siyasetin ötesinde yüksek siyaset yapmak demektir bu. Kimileri kartları yeniden karar, kimileri kart sallar. Günlük siyaset yaparsanız kart sallarsınız. Yüksek siyaset yaparsanız kart kararsınız" dedi.

Türkiye'de 'Kürt sorunu' olmadığını belirten Akdoğan, "Kürt sorunu dediğiniz sorun, 100 madde çıkarın bunların belki 99'u yapılmıştır, ortadan kalkmıştır. Bunların hepsini devlet yaptı, örgütle pazarlık yaparak değil kendi halkının talebi, ihtiyacı olduğu için yaptı" ifadelerini kullandı.

ÖCALAN TESİR EDER

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüt üzerindeki etkisine dikkat çeken Akdoğan, şunları kaydetti: Öcalan örgüt açısından herhangi bir kişi değil. Öcalan vardır, ondan sonra ikinci, üçüncü adam yoktur, ellinci adam vardır. Öcalan'ın sözleri tesir eder. Kararlı bir şekilde talimat verse çoğu sabaha uykudan kalkamaz. Öcalan başka ülkelere kaçtı, saklandı, hiç görünmedi ama onun örgütü olarak kurdu, örgüte etkisi devam etti. Burada herhangi birinin Öcalan'a rağmen tavır geliştirebileceğini sanmıyorum. Geçmiş dönemde Öcalan bir şey söyleyince Kandil mırın kırın etti. Örgüt, Kandil bilerek ayak diredi, elini yükseltmek için bu tür şeyler yaptı geçmişte. Bugün o gün değil. Siyasi oyunlar çevirme günü değil. Bir noktaya gelindi. 'Yok Öcalan cezaevinde, onu dinlemiyoruz' laflarını kimse yemez. Amerika'nın ve birtakım güçlerin vasıtasıyla birtakım şeyler yapabilirler. Ama günün sonunda Apo örgüt üzerinde etkilidir. Eğer dinlememe gibi durum olursa iyot gibi ortada kalırlar. Örgütün ayak direyebileceğini sanmıyorum.

DEVLET MÜDAHALE ETMEYECEK Mİ?

Akdoğan, DEM'li belediyeler kayyum kararları ile ilgili şu değerlendirmede bulundu: Millet seni seçmiş. Hakkari'ye belediye başkanı seçilmişsin. Yarın sabah birisi geliyor, 'ben örgüt komiseriyim burada dediklerim olacak. Kaynaklar şuraya aktarılacak.' FETÖ'de de vardı aynı şey. Sen generalsin, dışarıda imam olmuş, onu o yönetiyor. Buna devlet müdahale etmeyecek mi?

LİDERSİZ LİDER ÜLKE OLUNMAZ

Yalçın Akdoğan, Başkan Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığı'na adaylığı ile ilgili liderlik vurgusu yaptı: Şimdi ihtiyaç olan bir liderlik var. Bu liderliği kim sergileyecek? Sergileyecek olan Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'nin geleceği için kilit bir siyasi aktör olarak görmek gerekir. Trump, Putin, Erdoğan, bu üçlü bölgede gerçekten olumlu anlamda işlere imza atabilirler. Türkiye'de Erdoğan'ın olmadığı denklemde Rusya, Türkiye'ye böyle davranabilir mi? Şimdi Tayyip Erdoğan devreye giriyor, tahıl koridoru açılıyor. Turizm, sebze ithalatı, ihracatı, enerji güvenliği gibi konuda Türkiye'nin başını niye ağrıtmıyor? Tayyip Erdoğan'dan dolayı ağrıtmıyor. Tayyip Erdoğan'ın olmadığı NATO üyesi bir ülkeye bu tavrı gösterir mi? Bence göstermez. Bu ilişkiler ağı açısından böyle bir liderlik gerekiyor. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Lidersiz bir lider ülke olunmaz. Tayyip Erdoğan dışında bir lider say diyeyim. Bu dengeyi kurabilen, köprü olabilen başka bir lider varsa buyursun gelsin.

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