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Politika

Eski büyükelçi ülkesini hedefe koydu: AB bizi pohpohlarken Türkiye yeni yüzyılında güçleniyor

AB'nin Yunanistan'ı sürekli pohpohladığını söyleyen eski Yunan büyükelçi Kanellos, Rusya ile dengeli ilişkiler kurmayı başaran Türkiye'nin yeni yüzyılın güçlü Türkiye'si olmak için gerekli tüm altyapıyı oluşturduğunu belirtti.

Star Gazetesi30 Mayıs 2023 Salı 14:15 - Güncelleme:
Eski büyükelçi ülkesini hedefe koydu: AB bizi pohpohlarken Türkiye yeni yüzyılında güçleniyor
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Eski Yunan büyükelçi Nikos Kanellos, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

28 Mayıs seçim zaferiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin mutlak hakimi olduğunu vurgulayan emekli büyükelçi, seçimlerdeki yüksek katılım oranına dikkat çek çekti.

Ankara'nın Rusya ile dengeli ilişkiler kurmayı başardığını söyleyen Kanellos, "Türkiye, yeni yüzyılın güçlü Türkiye'si olmak için gerekli tüm altyapıyı oluşturmuştur. Bu nedenle tanımlamalarımızda çok dikkatli olmalı ve gerçeğe bakmalıyız" dedi.

"AB BİZİ POHPOHLARKEN TÜRKİYE YENİ YÜZYILINDA GÜÇLENİYOR"

ABD'nin 4,5 yılda Türkiye'ye askeri teçhizat vermediğini belirten Kanellos, "Ama Türkiye 4,5 yıldır askeri malzeme üretiminde altyapısını yeniledi. Dolayısıyla Amerikalılar bunu görecek, düşünecek ve ona göre hareket edecek" ifadelerini kullandı.

Batı'nın Türkiye ile bağlarını kesmesinin mümkün olmadığını dile getiren emekli büyükelçi, AB'nin Yunanistan'ı sürekli pohpohladığını söyledi. Kanellos, Türkiye'nin Rusya'ya yaklaşmasından korkan AB ve ABD'nin kötü siyasi tercihlerden kaçındığını kaydetti.

Yunanistan'ın Türkiye karşısında sürdürdüğü dar siyasette sıkışıp kaldığını ifade eden Kanellos, "Algımızı değiştirmek, çeşitlendirmek ve yeni iddialarda bulunmak zorundayız" dedi.

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