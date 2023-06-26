Eski CHP Milletvekili Sevigen: Gülen'in gazetesinin başyazarı bizden nasıl aday olur?

24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu, Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen oldu.

Mehmet Sevigen'in açıklamalarından satır başları:

CHP'yi değiştirdiler. Bu CHP, eski CHP değil. Tayyip Bey, yurtdışında mücadele ederken Kemal Bey, grupta Fetullah Gülen'den gelen kasetleri alıp onları göstermeye başladı, CHP tarihinde böyle bir şey yok.

Yeni CHP, eski Atatürk'ün çizgilerinde olan, vatanseverlerin kurduğu CHP değil, kendine benzemeyen, biraz büyümek için ne olduğu belli olmayan insanlarla diyalog kuran bir CHP.

"BİR GÜN ZAFER İŞARETİ, BİR GÜN KURT İŞARETİ"

Bir gün zafer işareti, bir gün kurt işareti yaptı. Bir gün tarikatlarla toplantı, bir gün milliyetçilerle toplantı, bir gün ırkçılarla toplantı yaptı. Enteresan bir adam. Böyle bir parti olur mu?

Akşener'in konuşmalarını dinlerken bir Cumhuriyet Halk Partili olarak ben utandım. Meral Hanım, "en büyük hatam 15 milletvekili almak" diyor. Daha önce alırken yalvarıyordun.

Biz, Kandil'den gelen bütün terör örgütlerinin desteklerini elimizin tersiyle itseydik, "ben terörle mücadeleye devam edeceğim" diyebilseydik, terörle partinin arasına mesafe koyabilseydik çok farklı olurdu.

Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapanların çoğu, CHP'ye oy vermemiş, CHP'yi tanımıyorlar. CHP'nin ne olduğunu bilmeden savunmaya çalışıyorlar. Savunmaya çalıştıkça da CHP'yi batırdılar.

"BİZ MUHARREM İNCE'Yİ KORUYAMADIK"

Biz, Muharrem İnce'yi koruyamadık. Eğer Muharrem Bey, tüm bu baskılara ve ahlaksızlıklara rağmen seçime devam edebilseydi, bir daha böyle ahlaksızlıklar yapmaya kimse cesaret edemezdi.

Deniz Bey'in evinde Kemal Bey, "aday olmayacağım" demişti. Ağlayanın malı, gülene hayretmiyor. Yaptığı yanına kar kalmıyor, yukarıda Allah'ın adaleti var. Kemal Bey de geldiği gibi gidecek.

Biz "Libya'da ne işimiz var?" demeyeceğiz, terörle aramıza mesafe koyacağız, inşaları hor görmeyeceğiz. Her gün bukalemun gibi, bir gün kurt bir gün zafer işareti yaparak, her gittiğimiz araziye başka renk vererek olmuyor bu iş.

"FETÖ'NÜN ADAMLARI BİZDEN NASIL ADAY OLUR YA?"

Siyasetçilere, CHP'ye ve Kemal Bey'e çok kırgınım. İzmir'de Fetullah Gülen'in gazetesinin başyazarı bizden nasıl aday olur? FETÖ'nün adamları bizden nasıl aday olur ya? Kemal Bey, Türkiye'de bunu da yaptı.

Kemal Bey, 40 tane CHP milletvekilini aday yapmadı, FETÖ sempatizanlarını partiye doldurdu. Atatürk'ün Çankaya'sında Sadullah Ergin gibi FETÖ sempatisi olan birisini getirdi, CHP'nin bağrına hançer saplar gibi sapladı, aday yaptı.

Kendi ambleminden utanan, korkan, listesiyle çıkmayan parti olur mu? Şimdi pazarlığa girmişler, HDP'yi hor görüyorlar. Biz, HDP olmadan İstanbul'u alamazdık. HDP sayesinde Büyükşehir'i kazandık. Bunun neresi başarı?

Biz, mazlum ülkelerin temsilcisiyiz. İHA ve SİHA'larımızla gurur duyuyorum. Bunlarla uğraşılır mı? Ana muhalefet partisinin genel başkanı, bu işleri yapan çocuklarla uğraşır mı? Devlet kurumlarıyla kavga eder mi? Enteresan bir şey.