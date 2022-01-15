Eski cumhurbaşkanı uyardı: Bunu yaparsan Putin seni kahvaltıda yer

star.com.tr 15 Ocak 2022 Cumartesi 15:24 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 15:26

Ukrayna eski cumhurbaşkanı Ukrayna'nın eski cumhurbaşkanı Arseniy Yatsenyuk, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin, Rusya ile artan artan gerilimin ortasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le 'direkt görüşmelerden' kaçınması gerektiğini söyledi.



Çarşamba günü YouTube kanalı Open Ukraine'da yayınlanan Kiev Güvenlik Forumu'nda konuşan Yatsenyuk, "Rusya'yı caydırmanın en iyi yolu hem yurt içinde hem de yurt dışında güçlü kalmak ve birlik olmaktır." dedi.

'BUNU YAPARSA PUTİN ONU KAHVALTIDA YER'

Yatsenyuk, forumdaki konuşmasında, "Zelenski'yi eleştirmiyorum, ancak ona Putin'le ayrı bir müzakere yapmamasını tavsiye ederim. Zelenski Putin'le ancak müttefiklerimiz ABD ve AB eşliğinde görüşmeler yürütmelidir." ifadelerini kullandı.

Yatsenyuk, aksi takdirde Zelenski'nin Putin'le karşı karşıya gelmesi durumunda Rus liderin 'onu kahvaltıda yiyeceğini' söyledi.

Ukraynalı politikacı ayrıca, Batı'nın Rusya ile güvenlik garantileri görüşmesinin "saçma" olduğunu belirterek, bunun yerine Rusya ve liderine sert yaptırımlar uygulanması gerektiğini söyledi.

Yatsenyuk ayrıca Kiev'in Moskova'yı "caydırmak ve durdurmak" için ölümcül savunma silahları alması gerektiğinde vurguladı.

NATO: TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Çarşamba günü, Rus diplomatlar ve NATO temsilcileri, Kiev'in ana odak noktalarından biri olduğu Avrupa kıtasındaki güvenlik endişelerini görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi.

Genel Sekreter Jens Stoltenberg, NATO'nun Rusya'nın taleplerini karşılamak için temel değerleri olarak gördüğü şeylerden taviz vermeyeceğini söyledi.

Geçtiğimiz ay Moskova, Ukrayna'nın NATO'ya üye olarak kabul edilmeyeceğine dair yazılı bir güvence istedi. NATO'dan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın ne zaman üye olacağına yalnızca Ukrayna ve 30 müttefik karar verebileceği, Rusya'nın veto hakkı olmadığı belirtildi.

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