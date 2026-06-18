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Politika

Eski Güzelbahçe Belediye Başkanı'nın eşi gözaltında! Veli Ağbaba'nın danışmanına 500 bin TL havale tespit edildi

İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen imar yolsuzluğu soruşturması kapsamında MASAK kayıtlarında şüpheli para transferleri tespit edilen eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay, polis ekiplerince gözaltına alındı. Bu kapsamda Günay'ın, Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz'a 500 bin TL tutarında havale gerçekleştirdiği belirlendi.

IHA18 Haziran 2026 Perşembe 23:55 - Güncelleme:
Eski Güzelbahçe Belediye Başkanı'nın eşi gözaltında! Veli Ağbaba'nın danışmanına 500 bin TL havale tespit edildi
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Seferihisar Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturması kapsamında savcılık tarafından talep edilen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kayıtlarının incelenmesi sonucunda, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın banka hesaplarında dikkat çeken şüpheli hareketlilikler tespit edildi. İmar yolsuzluğu üzerinden elde edilen rüşvetin dörtte birinin, danışman Özlem Akyılmaz üzerinden CHP Milletvekili Veli Ağbaba'ya aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine soruşturmanın seyri değişti.

DANIŞMANA 500 BİN TL HAVALE TESPİTİ

MASAK raporları ve hesap dökümleri doğrultusunda yapılan detaylı incelemelerde, eski başkan Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın, Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz'a 500 bin TL tutarında havale gerçekleştirdiği belirlendi.

Ortaya çıkan yeni deliller ve savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ı akşam saatlerinde düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Günay'ın emniyetteki ifade işlemlerine başlandığı öğrenilirken, olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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