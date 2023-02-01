Estonya'dan İsveç açıklaması: Sanırım Kremlin'de bazı kutlamalar yapılıyor

Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile Estonya'nın başkenti Tallin'deki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu'nun Estonya'yı 4. kez ziyaret etmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Reinsalu, görüşmede savaş, barış ve güvenlik konularının ele alındığını aktardı.

Reinsalu, Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği askeri desteğe teşekkür ederek, Ukrayna'nın bu savaşı kazanması gerektiğini ve bu düşünceyi paylaşan ülkelerin Ukrayna'ya katkıda bulunması gerektiğini kaydetti.

Rus liderlerinin, savaş nedeniyle hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Reinsalu, NATO'nun genişlemesinin Estonya için varoluşsal bir konu olduğuna işaret etti.



Urmas Reinsalu, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya tam üye olması için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Biz bunun herhangi bir şekilde stratejik güvenlik vizyonumuzu etkilemesine izin vermemeliyiz. Herhangi bir provokasyon bunu etkilememeli. Bu çerçevede adımlarımızı dikkatli bir şekilde atmalıyız." ifadelerini kullandı.

Estonya için Türkiye'nin son derece sağlam ve stratejik bir ortak olduğunu dile getiren Reinsalu, "Güvenlik konularında, iş çevreleri ile ilgili konularda bütün bu farklı konularda işbirliği yapabiliriz. Ancak NATO'nun genişlemesiyle ilgili konu sanırım Estonya için ve bölgedeki tüm ülkeler için ve NATO ailesinin istikrarla ilgili elinin kuvvetlenmesi için son derece hayati öneme sahip." değerlendirmesini yaptı.



Bakan Reinsalu, İsveçli mevkidaşıyla da görüştüğü kaydederek, şunları söyledi:



"İsveç, bu mutabakat zaptının uygulanması için bunun tamamen arkasında durduğunu ifade ediyor. Ümit ediyorum ki en pozitif bir şekilde bu mutabakat zaptının uygulanmasıyla ilgili sonuçlara en gerçekçi zaman çizelgesi içerisinde ulaşabiliriz. Bu vesileyle de İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üye olabilir."

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin Estonya için varoluşsal bir sorun, yükümlülük ve sorumluluk olduğunu yineleyen Reinsalu, bunu net ve açık bir diyalogla gerçekleştirme sorumlulukları olduğunu belirtti.



- "SANIRIM KREMLİN'DE BAZI KUTLAMALAR YAPILIYOR"



Reinsalu, "Avrupa güvenlik mimarisinin tamamı tehdit altında. Çünkü Avrupa'da bir savaş var ve bir güvenlik açığı söz konusu. İsveç ve Finlandiya aslında gri alan gibi. Avrupa güvenliği için ve NATO'nun güvenlik çıkarlarıyla ilgili olarak bu gri alanı da tamamen sonuca bağlamalıyız." dedi.

İsveç'te yaşanan olaylara ilişkin "Sanırım Kremlin'de bazı kutlamalar yapılıyor" diyen Reinsalu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Dün aslında İsveçli mevkidaşımla da görüştüm. İsveç'in gerçekten son derece küresel ve geniş kapsamlı bir yanlış bilgilendirme operasyonunun mağduru olduğu ifade ediliyor. İsveçli merciler bu konuyla ilgili olarak ümit ediyorum ki gelecekte daha fazla bilgi sağlarlar."