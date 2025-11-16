Bursalı, yazılı açıklamasında, tünel inşaatı nedeniyle evlerinde hasar oluşan mahalle sakinlerini ziyaret ettiğini, incelemelerinde bazı yapıların dış cephelerinde çatlaklar oluştuğunu, zeminlerde ve duvarlarda yarık ve ayrılmaların bulunduğunu aktardı.

Vatandaşların yaklaşık bir yıldır evlerinin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu kaydeden Bursalı, "Bir felaket yaşanmadan gerekli adımlar atılmalı. 3 aylık bebeğiyle yaşayan da var, 90 yaşında anne babasıyla yaşayan da. İnsanlar her gün korku içinde uyanıyor." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan randevu alamadığını savunan Bursalı, AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Baştaş ve parti teşkilatıyla birlikte konuyu takip ettiklerini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesine gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunan Bursalı, şunları kaydetti:

"Görevimiz siyaset yapmak değil, can güvenliği tehlikede olan vatandaşlarımızın hakkını savunmaktır. Bir an önce bölgeye gelip inceleme yapın, üstünüze düşeni yerine getirin. Eğer adım atmazsanız, vatandaşlarımız adına tüm yasal süreçleri işletmek için gerekeni yapacağız."