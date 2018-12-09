Ey savcı sana ne oluyor

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar’da düzenlenen toplu açılış töreninde halka hitap etti. Çeyrek asırdan fazla Üsküdar’da oturan biri olarak bu ilçenin gönlünde müstesna bir yeri olduğunu belirten Erdoğan şunları söyledi: “Üsküdar’daki her gelişmeyi çok daha yakından takip ediyorum. Bugün toplu açılışını yapacağımız eserlerin tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. En büyük şehrimiz olan İstanbul, biliyorsunuz diğer tanımıyla Türkiye’nin bir özetidir. İstanbul’a yapılan her yatırım, aynı zamanda Türkiye’ye yapılmış demektir. 15-20 yıl önceki Üsküdar’ı bir hatırlayın. Bunun adı AK Parti belediyeciliğidir. Bu CHP belediyeciliğine benzemez. Temizlik dedim işte Ümraniye. O çöplüğün patlamasını hatırlıyorsunuz değil mi? CHP’li belediye vardı. 39 vatandaşımız orada öldü. Bunun hesabını daha önce olduğu gibi vatandaşımız 31 Mart’ta sormayacak mı? Nüfus cüzdanlarını babalarımız gösterirdi. Gaz yağından Sana yağına kadar hepsi mühürlü.

BUNLARIN MEŞREBİ BU

“Bu seçimin dev projeleri ne olacak’ dediler. ‘Millet kıraathaneleri’ dedik. ‘Kumarhane açacak’ dediler. Bunların meşrebi bu. Onlar kumar kağıtlarıyla, okey masalarındaki tuğlalarla yatıp kalkarlar. Kütüphane nedir, kıraathane nedir bunlar anlamaz. Ey CHP kıraathane okuma yeridir. Biz gençlerimizi o kötü alışkanlıklardan çekelim, oralardaki kitaplardan okusunlar dedik. Bu milletin bize verdiği görev bir lütuf değil bu bizim görevimiz onu yerine getiriyoruz. İstanbul Nakkaştepe millet bahçesi 50 bin metrekarelik alanıyla İstanbul’un en gözde mekanlarından olmaya aday. Hep konuşurduk, işte İngiltere’ye gidenler gelenler Central Park var, ABD’de şu var bu var…”

OKULUNU KURDUK

“İşte bizde Nakkaştepe var. Atatürk Havalimanı’nın olduğu yeri de millet bahçesine çeviriyoruz.Biz Belediyeciliğin evet okulunu kurduk, bu bizim işimiz CHP anlamaz bu işten. Onların olduğu yerde bakıyorsunuz kanallar kanalizasyonlar berbat bunlar anlamaz. İstanbul’a belediye başkanı olduğumda otobüsleri hatırlayın bindiği zaman mazot kokardı neden temizlik yok. O koltuklar hep pislik içinde. Biz geldiğimiz zaman bizim insanımıza bu yakışmaz dedik ve Mercedes otobüsler aldık. Almaya da devam ediyoruz. Ülkemizin en kapsamlı yolculuk merkezlerini İstanbul’a yaptık.”

ÇOK ÖNEMLİ HİZMET

“31 Mart önem arz ediyor. En önemli bilim merkezi Üsküdar’da hizmetler verecek. İşte Medeniyet Üniversitesi’nin hemen arkasında bu merkez bilim yuvası haline geldi.Valide Sultan Gemisi’ni az önce izledik değil mi? Geçtiğimiz yıl faaliyete geçti ve bugüne kadar 400 bin kişiye hizmet verdi.”

ENDİŞEYLE İZLİYORUZ