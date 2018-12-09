Ey savcı sana ne oluyor
Başkan Erdoğan: Bir savcı çıkmış. Ya sen kimsin ya? Sen savcı olabilirsin ama her şey yasalarla bir yere oturmuşken, sana ne oluyor da aykırı bir şekilde bu uygulamanın iptalini isteyebiliyorsun? Neyse ki Danıştay’ın ilgili dairesi bu girişimi boşa çıkardı.
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar’da düzenlenen toplu açılış töreninde halka hitap etti. Çeyrek asırdan fazla Üsküdar’da oturan biri olarak bu ilçenin gönlünde müstesna bir yeri olduğunu belirten Erdoğan şunları söyledi: “Üsküdar’daki her gelişmeyi çok daha yakından takip ediyorum. Bugün toplu açılışını yapacağımız eserlerin tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. En büyük şehrimiz olan İstanbul, biliyorsunuz diğer tanımıyla Türkiye’nin bir özetidir. İstanbul’a yapılan her yatırım, aynı zamanda Türkiye’ye yapılmış demektir. 15-20 yıl önceki Üsküdar’ı bir hatırlayın. Bunun adı AK Parti belediyeciliğidir. Bu CHP belediyeciliğine benzemez. Temizlik dedim işte Ümraniye. O çöplüğün patlamasını hatırlıyorsunuz değil mi? CHP’li belediye vardı. 39 vatandaşımız orada öldü. Bunun hesabını daha önce olduğu gibi vatandaşımız 31 Mart’ta sormayacak mı? Nüfus cüzdanlarını babalarımız gösterirdi. Gaz yağından Sana yağına kadar hepsi mühürlü.
BUNLARIN MEŞREBİ BU
“Bu seçimin dev projeleri ne olacak’ dediler. ‘Millet kıraathaneleri’ dedik. ‘Kumarhane açacak’ dediler. Bunların meşrebi bu. Onlar kumar kağıtlarıyla, okey masalarındaki tuğlalarla yatıp kalkarlar. Kütüphane nedir, kıraathane nedir bunlar anlamaz. Ey CHP kıraathane okuma yeridir. Biz gençlerimizi o kötü alışkanlıklardan çekelim, oralardaki kitaplardan okusunlar dedik. Bu milletin bize verdiği görev bir lütuf değil bu bizim görevimiz onu yerine getiriyoruz. İstanbul Nakkaştepe millet bahçesi 50 bin metrekarelik alanıyla İstanbul’un en gözde mekanlarından olmaya aday. Hep konuşurduk, işte İngiltere’ye gidenler gelenler Central Park var, ABD’de şu var bu var…”
OKULUNU KURDUK
“İşte bizde Nakkaştepe var. Atatürk Havalimanı’nın olduğu yeri de millet bahçesine çeviriyoruz.Biz Belediyeciliğin evet okulunu kurduk, bu bizim işimiz CHP anlamaz bu işten. Onların olduğu yerde bakıyorsunuz kanallar kanalizasyonlar berbat bunlar anlamaz. İstanbul’a belediye başkanı olduğumda otobüsleri hatırlayın bindiği zaman mazot kokardı neden temizlik yok. O koltuklar hep pislik içinde. Biz geldiğimiz zaman bizim insanımıza bu yakışmaz dedik ve Mercedes otobüsler aldık. Almaya da devam ediyoruz. Ülkemizin en kapsamlı yolculuk merkezlerini İstanbul’a yaptık.”
ÇOK ÖNEMLİ HİZMET
“31 Mart önem arz ediyor. En önemli bilim merkezi Üsküdar’da hizmetler verecek. İşte Medeniyet Üniversitesi’nin hemen arkasında bu merkez bilim yuvası haline geldi.Valide Sultan Gemisi’ni az önce izledik değil mi? Geçtiğimiz yıl faaliyete geçti ve bugüne kadar 400 bin kişiye hizmet verdi.”
ENDİŞEYLE İZLİYORUZ
“Fransa’daki olayları endişeyle takip ediyoruz. Göstericilere uygulanan orantısız şiddete karşıyız. Ülkemizin sokaklarını ve caddelerini ateşe boğmaya kalkanlara sessiz olanlar işte görüyorsunuz şimdi ne durumda. Bizim polisimizle alay edenler bizim polisimizin zulüm ettiğini söyleyenler bakın şimdi kendi polisleri neler yapıyor. Umarım Paris sokaklarının duvarlarında da ‘zulüm 1789’da başladı’ yazıları da görmeyiz. Bağdat caddesinin sokaklarında zulüm 1453’te başladı yazıyorlardı. O vicdansızlar bunları yazdı duvarlara… Ortaya çıkan manzara göstermektedir ki Avrupa demokrasi dersinden de insan hakları dersinden de özgürlükler dersinden de sınıfta kalmıştır. Siyasi popülizm uğruna mülteci karşıtlığını ve İslam düşmanlığını tahrik edenler kendi kazdıkları kuyuya düşmüşlerdir. Üzerinde çok titredikleri güvenlik ve refah duvarları, mülteciler veya Müslümanlar tarafından değil bizzat kendi vatandaşlarınca sarsılmaya başlamıştır.”
KİME NE FAYDASI VAR
“Türkiye’de ordumuz ve emniyetimiz dahil olmak üzere; kamuda ve özel sektörde hanımefendilerin istihdamında başı açık başı örtülü ayrımını kaldırdık. Öyle mi? Bugün artık ülkemizde tüm kurumlarda hanım kardeşlerimiz kendi tercihlerine göre nasıl istiyorlarsa öyle giyinirler. Senin başın niye açık? Niye kapalı? Böyle bir şeyi sormaya kimsenin hakkı yok. Ama bir anda bakıyorsunuz, bir savcı çıkmış. Ya sen kimsin ya? Sen savcı olabilirsin ama her şey yasalarla bir yere oturmuşken, anayasada kanunlarda her şey bir yere oturmuşken, sana ne oluyor da aykırı bir şekilde bu uygulamanın iptalini isteyebiliyorsun? Çünkü bunlar eski Türkiye’den kalma ürünler. Neyse ki Danıştay’ın ilgili dairesi bu girişimi boşa çıkardı. Bu tartışmayı yeniden açmanın kime ne faydası var?”
SEVGİNİN BÖYLESİ
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar’da Toplu Açılış Töreni’ne katıldı. Erdoğan, programa gelişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan engelli çocuklarla yakından ilgilendi.
BAY KEMAL O KADINLA NE İŞİN VAR?
“Türkiye İstanbul başta olmak üzere tüm şehirleriyle güçlendikçe birileri rahatsız oluyor. Bay Kemal Almanya’ya gittin yanındaki o hanım o neyin nesiydi? O YPG paçavralarıyla Alman parlamentosunda görüntü veren kadınla senin yan yana ne işin var? Bunlar PKK’nın Almanya’daki uzantıları. Onlarla ne konuştun, anlat bakalım. G20 zirvesinden sonra Paraguay’a Venezuela’ya gittim. Sosyal demokrat bir lider var. 1 milyon 49 bin çocuğu yetiştiriyorlar. Bizi İstiklal Marşı ile karşıladılar. Bir yavru Türk bayrağını düşürdü Maduro çocuğa verdi. PKK’lılar kongrelerinde bir tane Türk bayrağı bile asmadılar.”
DERDİNİZİ ANLATIN
“Bizimle derdi olanlara sesleniyorum. Ülke ile ve milletle uğraşmayı bırakın. İşte önümüzde seçimler var çıkın meydana derdiniz neyse anlatın millete. Bundan böyle seçim kampanyasında artık gürültü ve görüntü kirliliğini de biz kaldırıyoruz. Parti olarak biz bunu uygulamayacağız. Ve belli saatler dışında otobüsler sokakta dolaşmayacak. Otobüsler bağırıp çağırmayacaklar. Bizimkileri söylüyorum tabi. Artık bu işin nasıl yapacağını herkesin görmesi lazım. Televizyonlara çık anlat ne anlatacaksan.”
Bu Oflular bir alem
Üniversite öğrencisi Aylin İbrahimağaoğlu, İstanbul’da Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) programı çıkışında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a mektup iletmek istedi. Başkan Erdoğan bunu görünce arabayı durdurup Aylin İbrahimağaoğlu ile önce kısa bir süre sohbet etti ve mektupları aldı. Arabada mektupları okuyan Başkan Erdoğan, Aylin İbrahimağaoğlu’nu telefonla arayarak mektupta yazılanların detaylarıyla ilgili bilgi aldı.
Başkan Erdoğan’ın bu görüşmesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından tweetter hesabından paylaşıldı. Bursla ilgili olduğu anlaşılan telefon görüşmesinde Erdoğan’ın telefonda öğrenciye “Aylin bir dinle. Ya bu Oflular bir alem” dediği duyuldu.
DUYGULANDIRAN FOTOĞRAF
MHP Milletvekili Karataş’ın nikahını kıymış
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Arjantin’de katıldığı G-20 Zirvesi’ndeki basın açıklamasından sonra bakanların, vekillerin, bürokrat ve gazetecilerin bulunduğu bir ortamda sohbet gerçekleştirildi. Sohbet sırasında Başkan Erdoğan’ın, MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş’ın nikahını kıydığı günler konuşuldu.
KARATAŞ SÖZÜMÜ TUTMUŞ
Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu 1996 yılında, o dönem Ülkü Ocakları İstanbul Başkanı olan MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş’ın nikâhını kıydığı anılar tazelendi. Karataş, Erdoğan ile sohbeti sırasında nikahı ile ilgili anılarını anlattı. Başkan Erdoğan, Karataş’a; ‘Başkan kaç çocuk oldu?’ diyerek takıldı. Karataş da Erdoğan’a, “3 çocuk oldu efendim” cevabını verdi. Erdoğan bu cevap üzerine yanındakilere dönerek, “Sözümü tutmuş o zaman, bakın Başkan 3 tane yapmış” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın bu sözleri sohbeti dinleyenlerin yüzlerini güldürdü.
NE KADAR GENÇMİŞİM BEN
Karataş, eşi ve 3 çocuğu ile bu hatırayı ara sıra konuştuklarını belirterek Başkan Erdoğan’a nikah fotoğraflarını gösterdi. Eski fotoğrafları gören Erdoğan’ın duygulandığı görülürken Erdoğan, “Ne kadar gençmişiz” diyerek tebessüm etti.
İki düğünde nikah şahidi oldu
AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli’nin kızı Ayşe Canikli ile Asım Sarı’nın düğününe katılarak nikah şahidi olan Başkan Erdoğan, AK Parti eski milletvekillerinden Adem Baştürk’ün oğlu Halil Baştürk ile Gizem Bakioğlu’nun da düğünlerine katılarak nikahlarında şahitlik yaptı.
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