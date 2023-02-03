''Eyleme siz de katılın'' provokasyonu! Türkiye uyarıda bulundu: Atacağımız adımlar olacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İstanbul'da Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve İnanç Bakanı Santiago Cafiero ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bazı ülkelerin Türkiye'deki misyonlarını detay paylaşmadan geçici olarak kapatmasının "maksatlı" olduğunu söyledi.



Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

Bir terör tehdidi varsa hele hele müttefik isek, size bir bilgi geldiyse kimden kaynaklandığını bize bildirmeleri gerekmez mi? Doğru olan bu bilgileri bize aktarmaları ve böyle bir tehdit varsa bu saldırıya dönüşmeden bu bertaraf edilmelidir. İstihbaratımıza soruyoruz somut bir bilgi paylaşımı yok. Siz sadece kendinizi mi düşünüyorsunuz? Bu kapatmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz. Tam da bunu söyledik, büyükelçileri bakanlığa çağırarak.

"BU DOSTLUĞA SIĞMAZ"

Türkiye'de terör tehdidi var imajını vermek istiyorlarsa bu dostluğa sığmaz. Hele hele seçim öncesi AK Parti iktidarını, bizleri zor duruma düşürmeye çalışıyorlarsa bizim halkımız bunların arkasında ne olduğunu çok iyi bilir. Biraz dürüstlük, biraz samimiyet bekliyoruz, dün büyükelçilere verdiğimiz mesaj da budur. Burada terör örgütlerinin sinsi gündemine hizmet etmemeleri gerektiğini söyledik. DEAŞ ve PKK dahil tüm terör örgütleriyle biz mücadele ediyoruz.

"BİZİM DE ATACAĞIMIZ ADIMLAR OLACAKTIR"

Bu Kur'an yakma hadsizliğinden sonra özellikle bazı ülkelerin misyonlarına yönelik güvenlik tedbirlerini de artırdık. Bu hadiseyle hiç ilgisi olmayan bazı Avrupa ülkelerini de görüyoruz, onlar da kapatıyorlar. Bazı ülkelerin diğerlerine de bu kapatma eylemine 'Siz de katılın' dediğini biliyoruz. Biz de gerekli uyarıları yaptık, bundan sonra belge ve bilgi sunmadan bu tür yöntemlere giderlerse bizim de atacağımız adımlar olacaktır.