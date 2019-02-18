'Eyüpsultan için 53 dev proje'
Projelerini Star’a anlatan Köken, “Belediyecilikte vatandaşı dinlemeyi temel ilke edindik. Hazırladığımız 53 proje ile Eyüpsultan İstanbul’un vazgeçilmez turistik ve kültür merkezlerinden biri olacak” dedi.
- KEMAL GÜMÜŞ / İSTANBUL
31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı olan Deniz Köken, bölgede halkın sorunları ve sorunlara yönelik yapılması gereken ve de planlanan projeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yaptıkları araştırmadan sonra Eyüpsultanlıların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda toplam 53 proje hazırladıklarını kaydeden Köken önümüzdeki günlerde bunları tek tek paylaşacaklarının müjdesini verdi. İşte AK Parti Belediye Başkan adayı Deniz Köken’in açıklamaları ve o projelere ait detaylar...
4 BÖLGEYE AYIRDIK
Eyüpsultan’ı dört bölgeye ayırdıklarını ve buna göre hareket edeceklerini sözlerine ekleyen Köken şunları söyledi: “Eyüp ve çevresi, Alibeyköy ve çevresi, Veysel Karani bölgesindeki dört mahalle ve çevresi ve Kemerburgaz -Göktürk bölgesi. Bu dört bölgenin tamamı Eyüpsultan’ı 400 bin nüfuslu bir şehir olarak ortaya koyuyor. Ve buraların tamamına ayrı ayrı şeyler yapıyor olmamız lazım. Spor salonu, yüzme havuzu, kullanılabilir parklar, parkların içinde kadın lokalleri, çocuk kreşleri gibi güzel projelerimiz var.”
METRO VE TRAMVAY
Köken, “Vezneciler-Habibler metro hattı Edirnekapı’dan Eyüp’e inecek Eyüp’ten Topçular’a çıkacak oradan devam edecek. Şu anda onun proje aşaması bitti. Ayrıca Alibeyköy-Sirkeci tramvay hattı da 2019’un sonunda hizmete girecek. Öte yandan Feshane’nin müze olmasına yönelik bir çalışma yürütüyoruz. Tramvay Feshane’nin tam önünden geçecek, Eyüpsultan’a böyle bir müze kazandırırsak, ilçeye artı bir değer katmış oluruz” dedi.
EKOLOJİK KÖYLER
Eyüpsultan ilçesi sınırları içerisinde bulunan köylere de değinen Köken, “Oralar mahalle oldu, ancak burada yaşayan vatandaşlarımız köy kavramıyla yaşamlarını sürdürüyor. Bu mahalleleri ekonomiye nasıl kazandırabiliriz diye düşünüyoruz. Oraları asla yıkmayacağız. Aksine, ekolojik köy olarak bölgeye kazandıracağız. Seracılığı buralarda geliştirerek hem yaşanabilir ve sürdürülebilir tarım alanları olarak değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.
GELENEKSEL SPORLAR
İlçenin tarihi referansına katkı sunacak bir diğer projenin ise Geleneksel Türk Sporları ve Binicilik tesisleri olacağını kaydeden Köken, “Geleneksel sporlarımızı çocuklarımıza, gençlerimize ve meraklılarına tanıtırken, bu spor alanlarında uygulama imkanları sunarak geleceğin sporcularının yetişmesine katkı sağlanacak. Okçuluk, binicilik gibi geleneksel sporlarımızın, erken yaşlarda çocuklarımız tarafından tercih edilmesini sağlayacağız. Bu alanda ilgili çocuklarımız, maddi ve manevi desteklerle spor yapma imkanı bulacaktır” dedi.
Deniz Köken adaylığının açıklanmasının hemen ardından sürekli halkın içinde dolaşarak onları dinlediğini söyledi.
AZ KONUŞUP, ÇOK DİNLİYORUZ
Belediyecilikte vatandaşı dinlemeyi temel ilke edindiğini belirten AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, “Önce halkımızı dinliyoruz, az konuşup çok dinliyoruz. Kahvede, evde, sokakta yürürken soruları dertleri dinliyor ve cevap verebildiklerimize anında cevap veriyoruz, dönemediklerimize dersimize çalışıp sonra dönüyoruz. Yapabileceklerimizin sözünü veriyoruz. Sözlerimizin tamamen şeffaf olduğunun mesajını karşı tarafa veriyoruz. Sorunların sıralamasını yapıyoruz. Vatandaşın ihtiyacı doğrultusunda hareket ederseniz, başarıya ulaşırsınız. Biz de bu yönde hareket edeceğiz” dedi.
EYÜPSULTAN CEZBETMELİ
Eyüp Camii’nin çevre projesini biraz daha da genişleteceklerini belirten Köken şunları söyledi: “Eyüp’e geleni Eyüp’te oyalamamız lazım. Eyüp’ün müzesi, sanat merkezi yok. Eyüp Camii’ne gelip açık hava müzesini gezip bir de kapalı müzeye geçmesi bir sanat bir tasarım atölyesinde vakit geçirmesi, başka bir kitapla ilgilenmesi mesela küçük bir millet kıraathanesi, millet bahçesi yine kitapla buluşabileceği ya da bir sanat eseriyle buluşabileceği bir mekanı da Eyüp Camii civarında hayata geçirmemiz lazım. Eyüpsultan ticaretinin en önemli unsuru Eyüp Meydanı, Pierre Loti, Haliç ve Feshane… Bu havzayı doğru kullanmamız lazım. Feshane’yi müze yaparak, Haliç’teki adaları seyirlik bir hale getirirsek, teleferik ve Pierre Loti aksını da daha da güçlendirirsek, kapasitesini artırırsak, camiyi de buraya koyduğumuzda, müzesi, Pierre Loti’si, Haliç’i ve Eyüpsultan Camii ciddi bir turizm aksı olacak. Tarihini buraya iyi yansıtmak lazım”
AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken arkadaşımız Kemal Gümüş’e projelerini anlattı.
GENÇLERE GÖRE ÇALIŞMA
Eyüpsultan’da nüfusun neredeyse yarısının 25 yaşın altında olduğunu söyleyen Köken, “Nüfusun yüzde 28’i 19 yaşın altında. İlk orta ve lisede okuyan öğrenci sayısı 72 bin. 10 bin de dışarıya giden var. 82 bin çok önemli bir rakam. 380 bin nüfuslu bir şehirde 82 bin kişi okuyor ve18 yaşın altında. 22’ye falan çıkarırsanız neredeyse nüfusun yarısı 25 yaşın altında. Modelimizi çalışmalarımızı buna göre geliştirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.
GELECEĞE YATIRIM
Kente dair eksiklikler ile ihtiyaçlar olduğunu ve bunların tek tek tespit edildiğini belirten Köken, “Benim her yerde söylediğim bir şey var. Çocuklar liseyi bitirmeden bir dalda lisans çıkarsınlar spor yapsınlar isterim. Ya da bir enstrüman çalsınlar isterim. Yarın hakim, savcı, vali, başkan genel müdür olduklarında bunlar onlara ve etraflarındakilere çok fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Çocukların liseyi bitirmeden lisanslı spor yapabileceği bir ortamda salonlarda sahalarda oluyor. O yüzden bu gençleri salonlarla buluşturmamız lazım buluşturacağız da” şeklinde konuştu.
EĞLENCE MERKEZİ
Eyüpsultan’ın oyuncak ve çocuk dünyası ile ilişkisini benzersiz bir proje ile tekrar gündeme getireceklerini de belirten Köken, “Çocuk müzesi, Etüd merkezi, oyuncak ve sanat atölyesi, çocuk kütüphanesi, minik heykellerin olduğu dinlenme-bekleme alanları, çocuklara yönelik trafik uygulama alanı, minik yapılardan ve trafik işaretlerinden oluşan Çocuk Dünyası ve Eğlence Merkezi, eğlendirirken eğiten, ebeveynleri ise oyuncak seçimi konusunda bilinçlendiren bir işleve sahip olacak” diye konuştu.
RAMİ KÜTÜPHANESİ
Başkanımızın çok önemli bir projesi ‘Rami Kütüphanesi’nin bitme aşamasında olduğunu vurgulayan Köken şöyle dedi: “Dünyada sayılı kütüphanelerden bir tanesi olacak. Çevresi ikinci etap ve üçüncü etaptan oluşturuldu. Rami’nin bir otopark sorunu da var bu esnada bu sorunu da çözeceğiz yeraltı otoparkıyla. Rami’nin kütüphanesi bittiğinde en önemli kültür merkezlerimizden bir tanesi oluşmuş olacak.”
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