'Eyüpsultan için 53 dev proje'

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı olan Deniz Köken, bölgede halkın sorunları ve sorunlara yönelik yapılması gereken ve de planlanan projeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yaptıkları araştırmadan sonra Eyüpsultanlıların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda toplam 53 proje hazırladıklarını kaydeden Köken önümüzdeki günlerde bunları tek tek paylaşacaklarının müjdesini verdi. İşte AK Parti Belediye Başkan adayı Deniz Köken’in açıklamaları ve o projelere ait detaylar...

4 BÖLGEYE AYIRDIK

Eyüpsultan’ı dört bölgeye ayırdıklarını ve buna göre hareket edeceklerini sözlerine ekleyen Köken şunları söyledi: “Eyüp ve çevresi, Alibeyköy ve çevresi, Veysel Karani bölgesindeki dört mahalle ve çevresi ve Kemerburgaz -Göktürk bölgesi. Bu dört bölgenin tamamı Eyüpsultan’ı 400 bin nüfuslu bir şehir olarak ortaya koyuyor. Ve buraların tamamına ayrı ayrı şeyler yapıyor olmamız lazım. Spor salonu, yüzme havuzu, kullanılabilir parklar, parkların içinde kadın lokalleri, çocuk kreşleri gibi güzel projelerimiz var.”

METRO VE TRAMVAY

Köken, “Vezneciler-Habibler metro hattı Edirnekapı’dan Eyüp’e inecek Eyüp’ten Topçular’a çıkacak oradan devam edecek. Şu anda onun proje aşaması bitti. Ayrıca Alibeyköy-Sirkeci tramvay hattı da 2019’un sonunda hizmete girecek. Öte yandan Feshane’nin müze olmasına yönelik bir çalışma yürütüyoruz. Tramvay Feshane’nin tam önünden geçecek, Eyüpsultan’a böyle bir müze kazandırırsak, ilçeye artı bir değer katmış oluruz” dedi.

EKOLOJİK KÖYLER

Eyüpsultan ilçesi sınırları içerisinde bulunan köylere de değinen Köken, “Oralar mahalle oldu, ancak burada yaşayan vatandaşlarımız köy kavramıyla yaşamlarını sürdürüyor. Bu mahalleleri ekonomiye nasıl kazandırabiliriz diye düşünüyoruz. Oraları asla yıkmayacağız. Aksine, ekolojik köy olarak bölgeye kazandıracağız. Seracılığı buralarda geliştirerek hem yaşanabilir ve sürdürülebilir tarım alanları olarak değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.

GELENEKSEL SPORLAR

İlçenin tarihi referansına katkı sunacak bir diğer projenin ise Geleneksel Türk Sporları ve Binicilik tesisleri olacağını kaydeden Köken, “Geleneksel sporlarımızı çocuklarımıza, gençlerimize ve meraklılarına tanıtırken, bu spor alanlarında uygulama imkanları sunarak geleceğin sporcularının yetişmesine katkı sağlanacak. Okçuluk, binicilik gibi geleneksel sporlarımızın, erken yaşlarda çocuklarımız tarafından tercih edilmesini sağlayacağız. Bu alanda ilgili çocuklarımız, maddi ve manevi desteklerle spor yapma imkanı bulacaktır” dedi.