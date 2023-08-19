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Politika

Ezici üstünlük anketlere yansıdı! Zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın

CHP'de seçim mağlubiyeti sonrası koltuk kavgası sürerken 26 ilde yapılan bir anketin sonucu gündeme oturdu. Değişim hareketini başlatan Ekrem İmamoğlu ve seçim öncesi bir kısım kimselerin adayı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fark yedi. Ankette en çok oy alan isim ise her zamanki gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Sabah19 Ağustos 2023 Cumartesi 12:04 - Güncelleme:
Ezici üstünlük anketlere yansıdı! Zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı mayıs ayında yapılan seçimlerden zaferle ayrılarak halkın teveccühünü bir kez daha kazandı. Cumhur'un zaferi sonrası Millet İttifakı dağıldı, 6'lı masadaki partiler iç karışıklığa düştü. Özellikle Başkan Erdoğan'dan fark yiyen Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti içinde en yakınındaki Özgür Özel, Engin Altay gibi isimler bile bayrak açtı. Kılıçdaroğlu'na ilk darbe ise beklendiği gibi 'Oğlum' dediği Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Ancak stratejik hamleler ile değişim grubunun heyecanını kısa sürede savuşturan Kılıçdaroğlu, koltuğunu korumak için kendine beklenen alanı açtı. Sabah'ın haberine göre, muhalefette çatırdamalar sürerken Asal Araştırma şirketi tarafından yapılan bir anket dikkat çekti. 26 ilde 2 bin 520 kişiye, 'En beğendiğiniz siyasetçi kim?' diye soruldu. Sonuçlar, İmamoğlu ve Yavaş'ı hüsrana uğratacak cinsten...

ZİRVE YİNE BAŞKAN ERDOĞAN'IN

Vatandaşlar, 'En beğendiğini siyasetçi kim?' sorusuna yıllardır olduğu gibi yine Başkan Erdoğan yanıtını verdi. Erdoğan, yüzde 35,3 ile listenin başında yer alırken, en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 kattan fazla fark attı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A ŞOK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun taban tarafından istenmediği, Ekrem İmamoğlu'nun tabanın tercihi olduğu iddiaları da anket sonucu ile çökmüş gibi görünüyor. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan sonra en fazla beğenilen siyasetçi olarak listede yer alıyor. Kılıçdaroğlu'nun oranı yüzde 16,8.

Kılıçdaroğlu'nu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip ediyor. Yavaş Kılıçdaroğlu'nun yarısı kadar destek görerek yüzde 7,9 beğeniye sahip oldu.

CHP'nin yeni Genel Başkanı olması gerektiği söylenen Ekrem İmamoğlu'na ise verilen destek yüzde 5,6. İmamoğlu, en beğenilen siyasetçiler listesinde ancak 4'üncü olabildi.

"BİR SELAMIM İLE ANADOLU'YU KIYAMA KALDIRIRIM" DİYEN AHMET DAVUTOĞLU SON SIRADA

Listenin en son sırasında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yer aldı. Davutoğlu'nun yanı sıra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın toplam beğeni oranı ise 0,9 olarak kayıtlara geçti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ismini veren vatandaşların oranı ise yüzde 4.3'te kaldı.

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