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Politika

Faik Öztrak'tan İmamoğlu'na ince ayar: Belediye başkanlarımız işini yapacak

28 Mayıs hezimetinin hemen ardından CHP'de ortalık adeta savaş alanına döndü. İmamoğlu, sürekli olarak değişim çağrıları yaparken genel merkezden de sürekli olarak kendisine uyarı üstüne uyarılar yapılıyor. CHP Sözcüsü Faik Öztrak değişim çağrıları hakkında, 'Belediye başkanlarımız işini yapacak. Partimizin eksiklerini giderme, yenilenme ve değişim sürecinin en sağlıklı şekilde gerçekleşmesi için gereken her şeyi yapacağız.' dedi.

19 Haziran 2023 Pazartesi 22:23 - Güncelleme:
Faik Öztrak'tan İmamoğlu'na ince ayar: Belediye başkanlarımız işini yapacak
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CHP'deki koltuk kavgasında sular durulmuyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmelerden yeni detaylar da her geçen gün ortaya çıkıyor. Hatırlanacağı üzere İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na 'görevi bırak' sözünü tekrarlamıştı. Kılıçdaroğlu'nun ise İBB Başkanı'na "Önce İstanbul'u kazan" dediği gün yüzüne çıktı. Parti içerisindeki İmamoğlu rahatsızlığı ise bir kez daha dışarıya vuruldu.

İMAMOĞLU'NA İNCE AYAR

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 'topyekün değişim' diyerek CHP içerisinde bir isyan başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. "Belediye başkanlarımız işini yapacak." diyen Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine yöneltilen 'istifa' çağrılarına ilişkin ise, "Partimizin eksiklerini giderme, yenilenme ve değişim sürecinin en sağlıklı şekilde gerçekleşmesi için gereken her şeyi yapacağız." dedi.

"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ İŞİNİ YAPACAK"

Milletin sesi olmaya devam edeceklerini dile getiren Öztrak, "Partimizin eksiklerini giderme, yenilenme ve değişim sürecinin en sağlıklı şekilde gerçekleşmesi için gereken her şeyi yapacağız." dedi.

İl kongrelerinin sona erip Parti Meclisi kurultay tarihine karar verinceye kadar genel merkez, Meclis grubu ve belediye başkanlarının kendi işlerine yoğunlaşacağını belirten Öztrak, şunları kaydetti:

"Üyelerimiz, delegelerimiz işini yapacak. Örgütümüzü, genel merkezimizi ve tüzüğümüzü yenileyecek yapıyı büyük bir olgunlukla inşa edecek. Meclis grubumuz işini yapacak. Millet adına iktidarı denetleyecek. Milletin derdine derman olacak yasaları Meclisin gündemine taşıyacak. Milletvekillerimiz tatil demeden sahada olacak. Örgütümüzle birlikte mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev çalışacak. Belediye başkanlarımız işini yapacak. Eserleriyle, halk içinde çalışmalarıyla yerel yönetim seçimlerine hazırlanacak. Partimiz için en güvenli liman CHP delegelerinin sinesidir."

İmamoğlu'nun seçim sonrası verdiği değişim mesajına ilişkin soru üzerine Öztrak, "Değişimin kapsamına, nasıl olacağına kurultay delegelerimiz karar verecek." dedi.

CHP kurultayının yapılacağı tarihe ilişkin soruya da Öztrak, "Kurultay tarihine karar verme yetkisi Parti Meclisimizindir." yanıtını verdi.

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