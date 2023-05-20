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Politika

Fatih Erbakan: 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la birlikte yeni nesillerimiz kazanacak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Biz Kahramanmaraşlılara, aziz milletimizin ferasetine, dirayetine güveniyoruz. İnşallah 28 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte devletimiz, milletimiz, ülkemiz, yeni nesillerimiz kazanacak.' dedi.

AA20 Mayıs 2023 Cumartesi 19:58 - Güncelleme:
Fatih Erbakan: 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la birlikte yeni nesillerimiz kazanacak
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Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı programda, Kahramanmaraş Valiliği önünde vatandaşlara hitap etti.

Fatih Erbakan, 14 Mayıs'taki seçimlerde Kahramanmaraş'ın kendisine yakışanı yaptığını ve "Edeler" diyarı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yaşattığı afetin bir daha yaşanmamasını temenni eden Erbakan, deprem bölgesinde devlet ve milletin desteğiyle yaraların hızla sarıldığını, bölgenin en kısa zamanda eski halinden daha güzel noktaya geleceğini belirtti.

Erbakan, deprem bölgesi dahil olmak üzere Türkiye'nin 14 Mayıs'ta sandık başına gittiğini ve kendisine yakışanı yaptığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızı ciddi bir farkla birinci çıkardı, Cumhur İttifakı'mız Meclis'te açık ara önde tamamladı elhamdülillah. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz başta olmak üzere aziz milletimiz Cumhur İttifakı'mızı bağrına bastı ve Meclis'te çoğunluğu büyük bir farkla Cumhur İttifakı'na teslim etti. Bundan dolayı büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. Bu aziz millet bu ülkeyi tekrardan 28 Şubat'ın karanlıklarına götürmek isteyenlere 14 Mayıs'ta geçit vermedi, inanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarımızın kaybedilmesine müsaade etmedi elhamdülillah. Bu millet 8 başlı bir yönetimin belirsizliğine, kaosuna, macerasına bu ülkenin sürüklenmesine müsaade etmedi elhamdülillah. Yüzlerce yıllık hasretimiz olan Ayasofya Camii'mizi yeniden müzeye çevirmek isteyenlere bu millet gereken cevabı 14 Mayıs'ta verdi. Okullardan din dersini kaldıracağız.', 'Diyanet İşleri Başkanlığını kapatacağız.', 'LGBT'cilere destek olacağız.' diyenlere 14 Mayıs'ta gereken cevabı verdi."

Türkiye'nin 28 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanını seçeceğini hatırlatan Erbakan, vatandaşların gereğini yapacağını söyledi.

Vatandaşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla seçeceğini belirten Erbakan, "Biz Kahramanmaraşlılara, aziz milletimizin ferasetine, dirayetine güveniyoruz. İnşallah 28 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte devletimiz, milletimiz, ülkemiz, yeni nesillerimiz kazanacak. Şimdi Kahramanmaraş'tan ilan ediyoruz ve diyoruz ki, 28 Mayıs zaferimiz hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.

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