Fatih Erbakan: 6'lı masadan 28 Şubat kokuları geliyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan,, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Anadolu buluşmaları programı kapsamında geldikleri Konya'da, ziyaretlerde bulunduğunu söyledi.

Yoğun şekilde halkla buluşma programlarını sürdürdüklerini anlatan Erbakan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının açıkladığı partilerinin üye sayısındaki artışla partisinin kısa sürede hızla büyüdüğünü aktardı.

Erbakan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yüksek faizle borçlandığına işaret ederek "Hükümet aldığı borcun faizini zamla, vergiyle millete yüklerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi de aldığı borcun faizini hizmetlere yaptığı zamla millete yüklüyor. Sayın İmamoğlu belediye başkanı olmadan önce, 'Ulaşım sembolik değerlerde olacak, mutlaka ucuzlatacağız, böyle ulaşım olmaz' dedi. En sonunda da yüzde 29'la göreve geldiğinden bu yana İstanbul'da ulaşıma toplamda yüzde 155 zam yaptı. Tencere dibin kara senin ki benden kara. Aynı eleştirdiğiniz uygulamayı belediyede şimdiden yapıyorsunuz. İktidar olsanız da aynı şeyi yapacaksınız." ifadesini kullandı.

6'lı masadaki tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbakan, "Cumhurbaşkanını millet seçmiş, anayasada yetkisi var, bunu kullanacak ve ülkeyi yönetecek ama her adımında 6 insanın gönlünü alması lazım. Onlardan onay olması lazım. 7'li eş cumhurbaşkanlığı sistemi çözümsüzlükten ve istikrarsızlıktan başka bir şey getirmeyecek. Kaldı ki hukuka ve anayasaya aykırı böyle bir yetki tanımlanmamış. Anayasada olmayan bir yetkili ortaya çıkarmaya çalışan, garabet bir sistem ve çözümsüzlükten başka bir şey değil." diye konuştu.

Erbakan, 6'lı masada 28 Şubat kokuları geldiğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İktidar, 'Başörtüsüne yasal yetmez, anayasal teminat getirelim.' dedi. Biz de bunu destekledik. İktidar bu teklifle ilgili görüşmek isteyince Meclis'teki muhalefet partileri topu taca atmaya başladı. İş ciddiye binince çeşitli bahanelerle 'Randevu vermem, görüşmem.' dediler. Hani kanuni teminat diyordunuz. 'CHP'nin samimiyet sınavından geçmesi lazım ama bu sınavdan geçeceğini zannetmiyoruz.' demiştik. Dediğimiz gibi de oldu ve kendilerine yakın bir gazete anayasa teminatına laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle 6'lı masanın karşı çıktığını manşetine taşıyor. Anayasa değişikliğine laiklik ayarı yapılması gerektiğini manşetine taşıyor. Atatürkçü Düşünce Derneği 6'lı masaya laiklik uyarısı yapıyor. Bütün bunlar bize buranın buram buram 28 Şubat koktuğunu gösteriyor. Anayasada temel insan hakkı, inanç özgürlüğü hakkını teminat altına alınca laiklik elden mi gidiyor. Siz laiklikten din düşmanlığını mı anlıyorsunuz."