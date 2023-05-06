Fatih Erbakan: 7'li masaya engel olmak için Cumhur İttifakı'nda yer aldık

Erbakan, Yeşilyurt ilçesindeki bir işletmenin toplantı salonunda, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve partililer ile düzenlenen buluşma programında, yaklaşık 4,5 yıl önce milletin desteği, teveccühü ve teşkilatın fedakarca gayretleriyle kurdukları partilerinin, önemli mesafeler aldığını söyledi.

Programa katılanlara teşekkür eden Erbakan, "Merhum Necmettin Erbakan hocamızın bitmek tükenmek bilmeyen bereketiyle partimiz, bazı havası ve parası çok olan partilerden çok daha hızlı şekilde büyüdü, yol aldı ve 14 Mayıs seçimleri öncesinde Türkiye siyasetinin anahtar partisi haline geldi." diye konuştu.



Fatih Erbakan, ülke, millet ve devletin selameti açısından bu kararın önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın selameti açısından Türkiye'de 7'li masanın iktidar olmaması gerektiğini düşünerek ve buna mani olmak bakımından böyle bir karar aldık. Allah bu kararımızı ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve mübarek eylesin. Bu kararla Türkiye genelinde yüzde 7 barajının bizler için geçerli olmaması sebebiyle çok daha rahat şekilde 14 Mayıs'ta partimizi, Milli Görüş'ü yeniden meclise taşımış olacağız ve mecliste Milli Görüş'ün hayra vesile, şerre fren olma misyonunu çok daha etkili ve güçlü şekilde sürdüreceğiz."

Erbakan, milletin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtuluşuna vesile olmak için durmadan çalışacaklarını, milletin zararına olacak çok sayıda şerre de fren ve engel olacaklarını dile getirdi.



Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, şunları kaydetti:

"Bizler hem Milli Görüş'ü meclise taşımak, hem milletin inancıyla, değerleriyle, tarihiyle sorunlu olan, sorun yaşayan 7'li masanın iktidar olmasına engel olmak için AK Parti ile yaptığımız mutabakat metni sayesinde Cumhur İttifakı'nın içinde yer aldık. Biz, milletvekilliği, bakanlık, cumhurbaşkanı yardımcılığı pazarlığı yapmadık."