Fatih Erbakan: Altılı Masa kaos öneriyor

tvnet'e konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6'lı Masa'nın umut vadetmediğini söyledi.

O MASADA OLAMAYIZ

İttifak önerileri konusunda AK Parti ile görüşmeler yaptıklarını dile getiren Erbakan, "Bizim için bir vekil veya bakanlık pazarlık yapacak durumumuz yok. Biz sadece prensipler noktasında uzlaşalım dedik. 3-4 kez görüşme oldu" diye konuştu.

6'lı Masa'dan kendilerine herhangi bir teklif gelmediğini vurgulayan Erbakan, "Zaten gelse de bizim orada olmamızın uygun olmayacağını her fırsatta söylüyoruz" dedi.

6'lı Masa'nın eylem ve söylemlerine de değinen Erbakan, şunları kaydetti: 6'lı Masa'nın millete umut olması son derece zor. Sayın Davutoğlu da ifade etti; tek adam rejimi diye eleştiriyorsunuz, siz de 7'li eş başkanlık sistemi gibi bir şey getiriyorsunuz. Halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı yetkileri belli, tanımlanmış. Bu yetkileri kullanamayacak... 6 tane genel başkandan izin alacaksın, icazet alacaksın. Böyle bir şey pratikte mümkün değil, yapılmaya kalkılsa sonuç vermez. Kaosa yol açar. 7'li eş Cumhurbaşkanlığı Sistemi gibi acayip bir sistem. Böyle bir şeyin karşılığı Anayasa'da da yok. Dolayısıyla yağmurdan kaçarken doluya tutulmak gibi bir durum. Adaylık konusunda da bir anlaşmazlık var. 'Kılıçdaroğlu'nun seçilememe riski var' diye başka isimler olsun istiyor Meral Akşener. Kılıçdaroğlu da en çok oy alan partinin lideri olarak benim olmam lazım, benim hakkım diyor. Dolayısıyla orada bir anlaşmazlık var.

RAHATSIZLIĞA YOL AÇTI

Şu andaki pozisyonları itibariyle 6'lı Masa'nın vaatleri, asıl büyük aktörü olan CHP'nin sözcülerinin ve vekillerinin tutumları, açıklamaları işte İstanbul Sözleşmesi'ni gelir gelmez getireceğiz demeleri, AİHM'in içtihatlarına teslim olacağız demeleri, gerçekten Milli Görüş tabanında Saadet Partisi'ne oy vermek isteyen seçmen nezdinde çok ciddi rahatsızlığa yol açtı.