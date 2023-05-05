Fatih Erbakan: CHP zihniyetinin iktidar olup da ekonomiyi düzelttiğini hiç gördünüz mü?

Erbakan, Erzurum'da İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde partililerle buluşmasında, "Milli Görüş" kervanının yoluna devam ettiğini ve kıyamet sabahına kadar baki kalacağını söyledi.

Parti olarak son derece stratejik ve önemli bir karar aldıklarını dile getiren Erbakan, "Bu seçimlerden önce mevcut şartları değerlendirdik ve ülkemiz, devletimiz, milletimiz, ailemizin korunması, yeni nesillerimiz, evlatlarımızın ve çocuklarımızın geleceği, ülkemizin, milletimizin felaketlerden korunması için Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı aldık. Cenabıallah bu kararımızı ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı ve uğurlu eylesin." sözlerini sarf etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, şunları kaydetti:

"28 Şubat'tan itibaren CHP bir milim yol almadı ve zihniyetlerinde en ufak bir değişim olmadı. Hatta 25 seneden beri değil, 70 seneden beri bu CHP'nin genetik özelliklerinde bir değişme olmamış. Ne kadar makyaj yaparsa yapsın, ne kadar kıyafetini değiştirirse değiştirsin, ne kadar helalleşme hikayeleri anlatırsa anlatsın, işte gerçekler ortada. Milletvekili çıkıyor meclisteki basın toplantısında '4-6 yaş arasında bir çocuğa Kur'an öğretilir mi? Bu Taliban zihniyetidir, bu çağ dışılıktır. Okul öncesi Kur'an öğretimine biz CHP olarak karşıyız' diyorlar. Bin sene İslam'a bayraktarlık yapmış bir ecdadın torunları, bu aziz millet, çocuğuna Kur'an öğretecek, kalkıp bu CHP'lilere soracak. Şunların uğraştığı meseleye bakın. 'Camiden ezan okunmasını durduracağım, imam hatiplerin fazlasını kapatacağım, çocuklara Kur'an öğretilmesini engelleyeceğim. Bunun yanında bir de Ayasofya'yı tekrardan müze yapacağım. Bir de üstüne gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi'ni getireceğim'. İYİ Parti'nin, CHP'nin, hepsinin derdi bu."

'HDP'nin 11 maddelik tutum belgesini tam olarak kabul ettik ve ittifak protokolümüze de yazdık' diyor." ifadesini kullanan Erbakan, şöyle devam etti:



"HDP'nin tutum belgesinde, 'daha fazla demokrasi ve daha fazla özgürlük için yerinden yönetime, yerelden yönetime geçilmesi gerekir'. Ne demek bunun manası. Özerklik demek, Selahattin Demirtaş'ın söylediği eyalet sistemi demek, Türkiye'nin bölünüp parçalanması demek. Bunun olması Kürt kardeşimizin de Türklerin de felaketidir. Kürt kardeşimizin faydasına bir olay değil. Erbakan hocamız bunu 50 sene anlattı. Bu büyük İsrail planının uygulanmasıdır. 'Türkiye'den, Suriye'den, İran'dan, Irak'tan Kürt bölgelerini kopartalım, Kürtler'in refahı, huzur ve barışı, hürriyeti, selameti için değil, o kopardığımız bölgeleri büyük İsrail'e yem yapalım', asıl maksat bu. 7'li masa, 'eyalet sistemini, özerkliği, yerinden yönetimi biz kabul ettik' diyor. Bunların iktidara gelmesine vesile olmak, Türkiye'nin bölünmesine yol açmak ve asıl olarak büyük İsrail planına destek olmak demektir. Allah muhafaza buyursun. Bu 7'li masayı destekleyenler kim? PKK'nın, PYD'nin, YPG'nin, FETÖ'nün yöneticileri, LGBT lobileri, dış güçler. Öyleyse 'bunlar bu 7'li masayı destekliyorsa bizim bunun karşısında olmamız gerekir' dedik ve Cumhur İttifakı'nda yerimizi aldık."

Erbakan, ekonomik sıkıntılara değinerek, "Siz bu ülkenin tarihinde CHP zihniyetinin iktidar olup da ekonomiyi düzelttiğini hiç gördünüz mü? CHP zihniyetinin iktidar olduğu zamanda ya kıtlık ya devalüasyon ya ekonomik kriz olur, başka bir şey olur mu? Ekonomiden dem vuruyorlar, vatandaşın hassas karnına dokunuyorlar, kendilerince ama deva bunlarda değil ki. Şimdi nasıl çözeceksin dendiğinde 'İngiltere'den 300 milyar dolar daha borç getireceğim' diyor. Ya biz zaten borçtan kurtulmaya çalışıyoruz. Sen '300 milyar dolar daha üstüne borç getireceğim' diyorsun. Bu borcun faizi, geri ödemesi gene bu milletin sırtına yüklenecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yeniden Refah Partisi Erzurum milletvekili adayları tanıtıldı.

Programa, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Cumhur İttifakı'nın parti yetkilileri ile çok sayıda partili katıldı.