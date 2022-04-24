Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğiz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçime ilişkin yaptığı açıklamada ikinci tura Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalması durumunda Erdoğan'ı destekleyeceklerini belirtti.

"'KİMSEYE DESTEK VERMEYİZ' DEME İMKANIMIZ YOK"

HaberTürk'e konuşan Erbakan, "Biz ikinci turda kalmadığımıza göre 'kimseye destek vermeyiz' deme imkanımız yok" ifadelerini kullandı.

"TAYYİP BEY BİZİM TABANIMIZ AÇISINDAN DAHA ANLAŞILIR"

Erbakan'ın, ifadelerinin tamamı şöyle:

"Biz bu faturanın ortağı olmalıyız. Bu faturayı ortaya koyanların iktidardan gitmesi için sonuna kadar mücadele ederiz. Seçimlere de gireriz. Diyelim ki ikinci turda sayın Kılıçdaroğlu ile Tayip bey kaldı. Biz ikinci turda kalmadığımıza göre 'kimseye destek vermeyiz' deme imkanımız yok. Öyle bir durumda Kılıçdaroğlu'nun olmasından Tayyip beyin olması bizim kitlemiz, tabanımız açısından daha anlaşılır olacaktır."