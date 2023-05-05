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Politika

Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ciddi bir farkla seçimi kazanacağını öngörüyoruz

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Eski Malatya Meydanı'nda vatandaşlarla buluşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Bütün teşkilatlarımızdan aldığımız bilgiler, halkımızdan edindiğimiz intiba ve bizzat sahada gördüğümüz her geçen gün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ciddi bir farkla seçimi kazanacağını öngörüyoruz.' dedi.

AA5 Mayıs 2023 Cuma 23:54 - Güncelleme:
Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ciddi bir farkla seçimi kazanacağını öngörüyoruz
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Erbakan, Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Eski Malatya Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu.

Buradaki çay bahçesinde açıklama yapan Erbakan, parti olarak yoğun şekilde seçim çalışması yaptıklarını söyledi.

Fatih Erbakan, çalışmalarını samimiyetle sürdürdüklerini ifade ederek, "Türkiye'nin dört bir yanında, 87 seçim bölgesinde azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde büyük bir içtenlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün teşkilatlarımızdan aldığımız bilgiler, halkımızdan edindiğimiz intiba ve bizzat sahada gördüğümüz her geçen gün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ciddi bir farkla seçimi kazanacağını öngörüyoruz. Milletvekili seçimlerinde de halkımızın her kesiminden partimize çok büyük teveccüh olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Partilerinin milletvekili çıkarma potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Erbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milletimiz daha biz söylemeden milli görüşün yeniden Mecliste olmasına duydukları özlemi ifade ediyorlar. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, milletvekili seçimlerinde de mutlaka Yeniden Refah Partisine oy vereceklerini ifade ediyorlar. Malatya, Elazığ, Bingöl ve Erzurum'da inşallah milletvekili çıkarma potansiyeline sahip olduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah 21 sene sonra milli görüşü yeniden Meclise taşıyacağımıza inanıyoruz. Milli görüşün Mecliste olması milletimizin hayrına, faydasına olan bir gelişmedir çünkü milli görüş tarihi, efsane hizmetlerle doludur. Önce milli anlayışının tezahürü ile milletin derdiyle dertlenme örnekleriyle doludur. Bunu Erbakan hocamızın icraatlarında görebiliriz. İnşallah 14 Mayıs akşamında hem Sayın Cumhurbaşkanı'mızın hem Yeniden Refah Partimizin hem de Cumhur İttifakı'nın zaferini inşallah hep birlikte kutlayacağız."

Erbakan, daha sonra vatandaşların alkışları eşliğinde alandan ayrıldı.

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