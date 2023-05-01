Fatih Erbakan: Devletimizi 7'li masanın felaketlerine teslim edemeyiz

Fatih Erbakan, partisinin Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlediği "Bilecik Buluşması" programında, Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan coşkuyu, heyecanı Yeniden Refah Partisi'ne ve Cumhur İttifakı'na gösterilen teveccühü Bilecik'te de görmekten dolayı büyük bahtiyarlık yaşadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Yeniden Refah Partisi'ne milletin desteğinin her geçen gün daha da arttığını ve bunu sahada en yakından gördüğünü ifade eden Erbakan, şöyle konuştu:

"İnşallah 14 Mayıs seçimlerinde milletimiz feraset gösterecek ve gerekeni yapacak Allah'ın izniyle. Partimiz kısa sürede çok büyük mesafeler kaydetti. Siyasete nezaket getiren yaklaşımı, milletimizin teveccühüne, layık olmasına sebep oldu. Partimiz, Türkiye siyasetinin önemli aktörlerinden birisi haline geldi ve 14 Mayıs seçimleri öncesinde de seçim sonucunda belirleyeceği olacak anahtar bir parti konumuna geldi. Böyle bir noktada Yeniden Refah Partisi olarak devletimiz için milletimiz için yeni nesillerimiz için ailemizin korunması için ve çocuklarımız için çok stratejik bir karar aldık ve parti olarak 14 Mayıs seçimlerine Cumhur İttifakı çatısı altında girmeye karar verdik."

Cumhur İttifakı'nda neden yer aldıklarını anlatan Erbakan, "Çünkü karşıdaki bloğun söylemleri, hedefleri, açıklamaları ve zihniyeti açık bir şekilde ortada onun için. 7'li masa dediğimiz blok, felaketlere Türkiye'yi götürmenin peşindeler. Felaketleri gördüğümüz zaman dedik ki hayır, ülkemizi, milletimizi, devletimizi bu 7'li masanın felaketlerine teslim edemeyiz, 7'li masanın iktidar olmasına Yeniden Refah Partisi olarak vesile olamayız dedik ve Cumhur İttifakı'nda yer alma kararı aldık." diye konuştu.

Erbakan, eleştirdikleri her bir hususu AK Parti ile imzaladıkları mutabakat metninde imza altına aldıklarını, bu maddelerin uygulanmasının takipçisi olacaklarını ifade etti.

Yeniden Refah Partisi'nin, ittifak vesilesiyle 21 yıl aradan sonra Milli Görüş'ü 14 Mayıs'ta yeniden meclise taşıyacağını aktaran Erbakan, Milli Görüş'ün milletin meclisteki sesi ve soluğu olacağını belirtti.

Türk milletinin, 14 Mayıs'ta gereğini yapacağını ve ferasetini konuşturacağını dile getiren Erbakan, Türkiye'nin yeniden 28 Şubat'ın karanlıklarına sürüklenmesine müsaade etmeyeceğini, Anadolu insanının inanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarının kaybedilmesine fırsat vermeyeceğini sözlerine ekledi.