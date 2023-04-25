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Politika

Fatih Erbakan: Neye karşılık PKK böyle dört elle sarılmış 7'li masaya destek veriyor?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, HDP'nin terörist başı Öcalan'ın serbest bırakılacağına yönelik vaatleri değerlendirerek, “Bu konuda anlaşmamı oldu. Milletten gizli, kapalı kapılar arkasında bir söz mü verildi. Neye karşılık PKK böyle dört elle sarılmış 7'li masaya destek veriyor. Bunu açıklamaları lazım. Bunu ülkemiz ve devletimiz için son derece tehlikeli buluyoruz” dedi.

IHA25 Nisan 2023 Salı 16:38 - Güncelleme:
Fatih Erbakan: Neye karşılık PKK böyle dört elle sarılmış 7'li masaya destek veriyor?
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, seçim çalışmaları çerçevesinde Çorum'a geldi. Valilikten Hürriyet meydanına kadar yürüyen Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbakan'a HDP'nin meydanlarda terörist başı Abdullah Öcalan'ı serbest bırakma vaatleri ve HDP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın Hakkari'de, "İmralı'nın kapılarını açacağız Öcalan'ı özgürlüğüne kavuşturacağız" yönündeki açıklamaları nasıl değerlendirdiği soruldu.

Çok yoğun şekilde PKK yöneticilerinin 7'li masaya yönelik destek ve açıklamalarını gördüklerini hatırlatan Erbakan, "Bunun 7'li masa tarafından açıklanması lazım. Yani isim vererek bu kadar üst perdeden ima yoluyla da değil veya bir şekilde adres göstererek de değil açıktan sayın Kılıçdaroğlu'na ve 7'li masaya bu gayretler ve bu destekler insanın aklına çok soru getiriyor. İfade buyurduğunuz gibi bir konuda anlaşmamı oldu. Milletten gizli, kapalı kapılar arkasında bir söz mü verildi. Neye karşılık PKK böyle dört elle sarılmış 7'li masaya destek veriyor bunu açıklamaları lazım. Bunu ülkemiz ve devletimiz için son derece tehlikeli buluyoruz. Bu da 7'li masanın sürekli olarak oy kaybına ve gerilemesine yol açan önemli faktörlerden birisi" dedi.

PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Cemil Bayık'ın açıktan Düsseldorf'ta 7'li masaya destek istediğine dikkat çeken Erbakan, "Bese Hozat aynı şekilde. Duran Kalkan aynı şekilde. PKK'nın bir yöneticisi açıklama yapıyor diyor ki, "7'li masanın, Millet ittifakının tek listeden seçime girmesi lazım. Böyle olursa daha etkili sonuç elde edilir. Daha verimli olur." Ertesi gün o masadaki 4 parti CHP listesinden seçime girme kararı alıyor. Tamamen el ele, kol kola girift ilişkiler içerisinde bu işi götürüyorlar. Ve yine HDP tarafından yapılan açıklama da 7'li masanın muvaffak olması halinde tutsak arkadaşlarımızı hapishanelerden çıkaracağız. Özgürlüklerine kavuşturacağız. Bu tutsak arkadaşlar dedikleri Abdullah Öcalan ve diğer teröristleri kast ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Aziz milletin Türkiye'nin bir maceraya sürüklenmesine müsaade etmeyeceğini vurgulayan Erbakan, "Ülkemiz, milletimiz ferasetle hareket edecek. İnanç özgürlükleri alanındaki kazanımlarının kaybedilmesine müsaade etmeyecek. Türkiye'nin bir maceraya sürüklenmesine müsaade etmeyecek. 8 başlı bir sistemin kaosuna, keşmekeşine yuvarlanmasına müsaade etmeyecek. Ve PKK'nın, teröristlerin önünün açılmasına, avantajlı hale geçmesine de inşallah milletimiz müsaade etmeyecektir"

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