Fatih Erbakan: PKK'nın da içerisinde olduğu 7'li masaya geçit vermemeliyiz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Habertürk'te katıldığı programda gündeme ilişkin sorulara cevap verdi.

"YENİDEN REFAH PARTİSİ'NİN HİÇBİR BARAJ PROBLEMİ YOK"

Pazartesi gün tek başımıza, müstakil olarak gireceğimizi ifade edip Cumhurbaşkanı adayı olarak başvurmuştuk. Çarşamba sabahı sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşmede hep söylediğimiz mutabakat metninin imzalanabileceğini kendisinin ifade etmesiyle süreç başlamış oldu. Bu mutabakat maddelerimiz, ekonomi, sosyal politikalar, dış politikalar alanında milli görüş olarak 40-50 senedir söylediğimiz maddelerimiz. Bunlar üzerine mutabık kalınmasıyla gerçekleşti. Biz böyle ittifak yaptık gibi sanki Yeniden Refah Partisi, AK Parti listelerinden seçime giriyormuş gibi zannedenler var. Böyle bir şey yok. İttifaktaki partilerin oylarının toplamı yüzde 7'yi geçince Yeniden Refah Partisi'nin hiçbir baraj problemi kalmıyor.

'İSTİFA EDENLERDEN FAZLASI ÜYE OLARAK GELDİ'



Son noktada kârlıyız diyebiliriz. Hem aldığımız geri dönüşler çok olumlu Cumhur İttifakı'nda yer aldığımız için. İttifak kararı olumlu karşılandı. Tabii ki bir miktar istemeyenler olabilir. İstifa edenlerin çok daha fazlası yeni üyeler eklendi. Kârlı derken bunu kast ediyorum. Teşkilatlarımız da genel başkanın kararına saygılıdırlar. Bizim geleneğimiz bu şekildedir.

"6'LI MASA'NIN İKTİDARINA VESİLE OLMAMAK"



Aslında çok büyük sürprizler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Bu ittifaka girmemiz, üye sayısındaki artış, sahadaki seçmenin teveccühünden gördüğümüz gibi anketlerden çıkan sonuçlardan daha fazla oy alacağımızı düşünüyoruz. Bu ittifaka girdikten sonra mağduriyetlerle ilgili dosyalar geliyor. Çözülmesi gereken çok sorunlar var. İnşallah bunların çözülmesine vesile oluruz. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımız da bu ittifaktan fayda sağlar. Siyasette stratejik kararlar alınması gerekiyor. Bu noktada MHP'nin sloganını beğeniyorum. Her şeyden önce Türkiye' diye sloganı var. Biz de Türkiye'yi düşündük. 6'lı Masa'nın söylemlerine baktığımızda iktidarı onların almasına vesile olmamaktı.

"İTTİFAKA TEŞKİLAT VE MİLLETİN TEVECCÜHÜ ARTTI"

Kemal Bey'in aday olmasından ziyade oradaki yapının, bileşenlerin söylemleri, hedefleri. Sayın Cumhurbaşkanımız gayet sıcak yaklaştı. Mutabakat maddelerimiz için 'Yeni dönemde planladığımız maddeler' dedi. Zaten biz denk bütçe, faizden, borçlanmadan kurtulalım, katma değerli üretimi artıralım, refahı artıralım bunlardı. Bu noktada biz ne için kurulduk? Şu söylemlerimiz hayata geçirilsin diye. Sayın Cumhurbaşkanı 'tamam bu noktaları hayata geçirelim' demiş. Biz de 'yok sadece bizim iktidarımızda yapılsın' düşüncesinde olmamız mümkün değildi. Sonrasında gelen tepkiler ve desteğin artışı, teşkilat ve halkımızdaki heyecan ve teveccühün yükselmesi doğru bir karar olduğunu gösteriyor. İnşallah programın uygulanması Yeniden Refah Partisi vesile olur.

"MİLLETVEKİLLİ VE BAKANLIK PAZARLIĞI YAPMADIK"

Biz ilk girdiğimiz seçimde kendi oyumuzu görelim istiyoruz dedik. Ayrıca teşkilatlarımız da kendi amblemimize oy vermek istiyor. Bizim milletvekili, bakanlık, Cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi talebimiz olmadı. Biz sadece 7'li masanın söylemleri ortada. Ki üzülerek söylüyorum PKK da bunların içerisinde. Böyle bir yapıya geçit vermeyelim. Mutabakat metninin uygulanmasına vesile olalım ve millete fayda sağlayalım.