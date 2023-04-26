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Politika

Fatih Erbakan: Ülkemizi yedili maşaya teslim etmemek için Cumhur İttifakı'nda yer aldık

Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni”nde konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Zaman zaman yedili maşa olarak da ifade ettiğimiz yedili masaya ülkemizi ve devletimizi teslim etmemek için Cumhur İttifakı'nda yer alma kararı aldık.' ifadelerini kullandı.

AA26 Nisan 2023 Çarşamba 20:41 - Güncelleme:
Fatih Erbakan: Ülkemizi yedili maşaya teslim etmemek için Cumhur İttifakı'nda yer aldık
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

"KARŞI KOMÜNİST, SOL, ATEİST NE KADAR UNSUR VARSA HEPSİ BİR ARAYA TOPLANMIŞLAR"

Ankara-Sivas hızlı tren hattının çok büyük bir adım olduğuna işaret eden Erbakan, "İnşallah kısa zamanda buradan Erzincan'a, Erzurum'a, Erzincan üzerinden Trabzon'a ve Yozgat Yerköy'den Kayseri'ye ulaşması da sağlanacak. Bunun da çalışmaları yürütülüyor." diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi'nin 14 Mayıs'taki seçimlere Cumhur İttifakı'nın içerisinde girme kararı aldığını anımsatan Erbakan, "Çünkü karşı bloku görüyorsunuz. Sosyalist, komünist, sol, ateist ne kadar unsur varsa hepsi bir araya toplanmışlar. Zaman zaman yedili maşa olarak da ifade ettiğimiz yedili masaya ülkemizi ve devletimizi teslim etmemek için Cumhur İttifakı'nda yer alma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

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