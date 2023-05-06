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Politika

Fatih Erbakan: Yedili masaya destek olmak Büyük İsrail planına hizmet etmek manasını taşıyor

Seçim çalışmaları kapsamında Kütahya'ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhuriyet Caddesi'nde partisinin açtığı seçim standında yaptığı konuşmada, ''Yedili masanın iktidar olmasına destek olmak demek, Türkiye'nin bölünmesine, parçalanmasına ve Allah vermesin büyük İsrail planına hizmet etmek manasını taşıyor.' dedi.

AA6 Mayıs 2023 Cumartesi 18:23 - Güncelleme:
Fatih Erbakan: Yedili masaya destek olmak Büyük İsrail planına hizmet etmek manasını taşıyor
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Seçim çalışmaları kapsamında Kütahya'ya gelen Erbakan, Cumhuriyet Caddesi'nde partisinin açtığı seçim standında halka hitap etti.

Erbakan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ise "Milli Görüş"ün yeniden Meclis'e girmesi için Yeniden Refah Partisine destek çağrısında bulundu.

Parti olarak tarihi bir sorumluluk üstlendiklerini belirten Erbakan, şöyle devam etti:

"Yedili masanın iktidar olmasına destek olmak demek, Türkiye'nin bölünmesine, parçalanmasına ve Allah vermesin büyük İsrail planına hizmet etmek manasını taşıyor. Yine HDP milletvekili adayları, her gün bir başkası açıklamalar yapıyor. Diyor ki 'Yedili masa iktidara geldiğinde hapishanedeki tutsak arkadaşlarımızı özgürlüğüne kavuşturacak.' Tutsak arkadaşlarımız dedikleri PKK'lı teröristler, Abdullah Öcalan. İşte bu nedenle yedili masanın karşısında olmamız gerektiğini gördük ve bu tarihi sorumluluğun gereğini yerine getirdik."

Fatih Erbakan, 14 Mayıs'tan sonra Mecliste çok daha büyük hayırlara vesile, şerlere de fren olacaklarını dile getirdi.

Partisinin Mecliste çok önemli misyon üstleneceğini vurgulayan Erbakan, şunları kaydetti:

"Doğrunun yanında durup doğruyu destekleyen, yanlışlara da 'dur' diyen, milletin zararına olacak adımlara da 'dur' diyen ve engel olan Milli Görüş olarak. Yeniden Refah Partisi olarak inşallah Mecliste bu görevi ifa edeceğiz. İşte bu nedenle bütün Türkiye'de söylediğimiz gibi Cumhurbaşkanı'mızın kazanması, Türkiye'yi 28 Şubat'ın karanlıklarına götürecek olan, inanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarımızın kaybedilmesine yol açacak olan yedili masaya cumhurbaşkanlığı seçiminde 'dur' denilmesi çok önemli. Ama bir o kadar önemli olan, tam 21 sene aradan sonra, milletin sesi olan Milli Görüş'ün yeniden Meclis'e taşınması için oy vermemiz."

Fatih Erbakan, daha sonra cadde esnafını ziyaret etti.

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