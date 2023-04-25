Fatih Erbakan'dan, esnaf ziyareti

Partisinin üye kayıt standını ziyaret etmek üzere Çorum'a gelen Erbakan, kent merkezindeki programının ardından Yozgat'a giderken Alaca ilçesine uğradı.

Partisinin Alaca İlçe Başkanı Nihat Öksüz'ü ziyaret eden Erbakan, ardından Zile Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki esnafla bir araya geldi.

Erbakan, ziyaretlerde esnafın talep ve önerilerini dinledi.

Partisinin milletvekili adaylarının da katıldığı ziyaretlerin ardından Erbakan, Ömer Paşa Camisi'nde ikindi namazını kıldıktan sonra Yozgat'a gitmek üzere ilçeden hareket etti.