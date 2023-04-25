İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2023 Salı / 5 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4298
  • EURO
    21,3023
  • ALTIN
    1242.57
  • BIST100
    4891.01
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Politika

Fatih Erbakan'dan, esnaf ziyareti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çorum'un Alaca ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

AA25 Nisan 2023 Salı 19:30 - Güncelleme:
Fatih Erbakan'dan, esnaf ziyareti
ABONE OL

Partisinin üye kayıt standını ziyaret etmek üzere Çorum'a gelen Erbakan, kent merkezindeki programının ardından Yozgat'a giderken Alaca ilçesine uğradı.

Partisinin Alaca İlçe Başkanı Nihat Öksüz'ü ziyaret eden Erbakan, ardından Zile Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki esnafla bir araya geldi.

Erbakan, ziyaretlerde esnafın talep ve önerilerini dinledi.

Partisinin milletvekili adaylarının da katıldığı ziyaretlerin ardından Erbakan, Ömer Paşa Camisi'nde ikindi namazını kıldıktan sonra Yozgat'a gitmek üzere ilçeden hareket etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.