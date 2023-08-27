İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2023 Pazar / 11 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,5363
  • EURO
    28,6156
  • ALTIN
    1633.82
  • BIST100
    7716.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Politika

Fatih Portakal bile çileden çıktı: Yazıklar olsun!

Fatih Portakal, Meral Akşener'in 6'lı masayı hedef alan zehir zemberek sözleri hakkında, 'İnsanların umudunu tükettiniz, bizi kobay gibi görmeyi alışkanlık haline getiren, üzerimizde her türlü ekonomik ve sosyal deneyi yapan bu yöneticilere mecbur bıraktınız. Yazıklar olsun!' dedi.

27 Ağustos 2023 Pazar 18:10 - Güncelleme:
Fatih Portakal bile çileden çıktı: Yazıklar olsun!
ABONE OL

Dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimlere parti olarak gireceklerini duyurmuştu. Öte yandan Akşener Kılıçdaroğlu için de "Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık." dedi. Bu çıkış sonrası Akşener'e yandaş gazetecilerin tepkileri de art arda gelmeye başladı. Akşener'in bu sözlerine son tepki ise Fatih Portakal'dan geldi. Portakal, Akşener'i başarısızlık durumunda sorumluluk almamakla suçlarken kendisinin zeytinyağı gibi üste çıktığını söyledi. CHP yandaşı Portakal ayrıca yerel seçimlerde seçmenin muhalefete iyi bir ders vereceğini belirtti.

Tepkisini sosyal medya hesabından gösteren Portakal şu ifadeleri kullandı:

Meral Akşener'in 26 Ağustos konuşmasında söyleyeceklerini tahmin etsem de, meraktan bir dinleyim dedim. Şaşırtmadı!

Başarısızlıkta hiç sorumluluk almıyor. Kurnazca bir hareketle, insanların yüzüne hiç de utanıp sıkılmadan, yüzü kızarmadan bakarak başkasının üzerinden özür diliyor. Arkadaş başarısızlıkta sizin de payınız var. Zeytinyağı gibi üste çıkmak bu olsa gerek. İyi de CB'da adayı vazgeçiremedin, Meclis seçiminde nasıl yüzde 10'un altında kaldınız? Bu büyük başarısızlık için ne diyorsunuz? Bu sorunun cevabı zaten yok. Kanımca 31 Mart'ta seçmen size ve değişmeyen muhalefete iyi bir ders verecek. Acı olansa hak etmediğiniz o koltuklarda oturmaya devam edecek olmanız. Ona da zaten kulpu şimdiden takmışsınız: "yerel seçim genel seçim değildir." İnsanların umudunu tükettiniz, bizi kobay gibi görmeyi alışkanlık haline getiren, üzerimizde her türlü ekonomik ve sosyal deneyi yapan bu yöneticilere mecbur bıraktınız. Yazıklar olsun!

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.