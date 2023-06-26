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Politika

Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Seçmen sandıkta dersini verecek!

Seçimlerde yaşadığı mağlubiyet sonrası istifa çağrılarını duymazdan gelerek koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na fondaş gazeteci Fatih Portakal'dan tepkiler gelmeye devam ediyor. CHP'yi 10-15 kişiden oluşan oligark bir yapının yönettiğini söyleyen Portakal, 'Seçmen yolunu mutlaka bulur. Değişmeyen liderlere sandıkta dersini verecek. Bizimle dalga geçemezsiniz.' dedi.

26 Haziran 2023 Pazartesi 22:28 - Güncelleme:
Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Seçmen sandıkta dersini verecek!
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Eski Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın, tvnet'teki Sert Sorular programında, CHP'nin parti yönetimini sert sözlerle eleştirmişti. CHP örgütünün siyaset belirleme konusunda hiçbir etkisi olmadığını belirten Karayalçın, "Örgüt partinin izleyeceği siyaseti, adayları belirleyemiyor. Örgüt sadece pankart afiş için görevlendiriliyor." demişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'tek adam olup olmadığı' sorusuna yanıt veren Karayalçın, "Uzunca süredir CHP'de oligarşi var" diye konuşmuştu.

'BİZİMLE DALGA GEÇEMEZSİNİZ'

Sözcü TV'deki canlı yayınında, Karayalçın'ın bu sözlerine değinen CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, seçimlerde aldığı yenilgi sonrasında koltuğu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Karayalçın'ın bahsettiği gibi CHP'yi 10-15 kişiden oluşan oligark bir yapının yönettiğini belirten Portakal, "Seçmen yolunu mutlaka bulur. Değişmeyen liderlere sandıkta dersini verecek. Bizimle dalga geçemezsiniz" diye konuştu.

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