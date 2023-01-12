Gelecek Partisi Kurucular Kurulu ve Etik Kurulu Üyesi Fatma Şerefoğlu partisinden istifa etti.

Şerefoğlu, istifasını "10 Ocak 2023 tarihi itibariyle Gelecek Partisi Kurucular Kurulu, Etik Kurulu ve Siyasi Parti üyeliği görevlerimden istifa etmiş bulunuyorum. İlk ve son siyasi deneyimimi büyük bir hayal kırıklığı ile noktalıyorum." ifadeleriyle duyurdu.

İstifasına ilişkin 2 sayfalık açıklama yayımlayan Şerefoğlu zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

İstifa gerekçeleri arasında "liyakatsiz başkanlar" ve "Davutoğlu'nun mafyacılık oynayan akrabası" gibi maddeler sıralayan Fatma Şerefoğlu, partide kadınlara yönelik taciz vakalarının olduğunu öne sürdü. Şerefoğlu, tacizcierin bir tanesinin Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlarından bir tanesi olduğunu vurguladı. Fatma Şerefoğlu, söz konusu genel başkan danışmanının ihracının 1 yılı aşkın süredir bekletildiğini savundu.