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Politika

Fatma Şerefoğlu, Gelecek Partisi'nden zehir zemberek sözlerle istifa etti

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Fatma Şerefoğlu istifa etti. İstifa nedenlerini sıralayan Şerefoğlu, parti içerisindeki taciz vakaları ve 'Davutoğlu'nun mafyacılık oynayan akrabası'na dikkat çekti.

12 Ocak 2023 Perşembe 11:45 - Güncelleme:
Fatma Şerefoğlu, Gelecek Partisi'nden zehir zemberek sözlerle istifa etti
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Gelecek Partisi Kurucular Kurulu ve Etik Kurulu Üyesi Fatma Şerefoğlu partisinden istifa etti.

Şerefoğlu, istifasını "10 Ocak 2023 tarihi itibariyle Gelecek Partisi Kurucular Kurulu, Etik Kurulu ve Siyasi Parti üyeliği görevlerimden istifa etmiş bulunuyorum. İlk ve son siyasi deneyimimi büyük bir hayal kırıklığı ile noktalıyorum." ifadeleriyle duyurdu.

İstifasına ilişkin 2 sayfalık açıklama yayımlayan Şerefoğlu zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

İstifa gerekçeleri arasında "liyakatsiz başkanlar" ve "Davutoğlu'nun mafyacılık oynayan akrabası" gibi maddeler sıralayan Fatma Şerefoğlu, partide kadınlara yönelik taciz vakalarının olduğunu öne sürdü. Şerefoğlu, tacizcierin bir tanesinin Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlarından bir tanesi olduğunu vurguladı. Fatma Şerefoğlu, söz konusu genel başkan danışmanının ihracının 1 yılı aşkın süredir bekletildiğini savundu.

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