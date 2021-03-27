İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2021 Cumartesi / 14 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,0815
  • EURO
    9,569
  • ALTIN
    450.126
  • BIST100
    1382.15
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştirilecek
Politika

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştirilecek

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait 'Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı' 40 yıl süreyle 'işletme hakkının verilmesi' yöntemiyle özelleştirilecek.

AA27 Mart 2021 Cumartesi 10:17 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 10:18
ABONE OL

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ihaleye ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ihale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü yöntemiyle gerçekleştirilecek, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

Geçici teminat tutarının 30 milyon lira olarak belirlendiği ihaleye, 7 Temmuz'a kadar teklif verilebilecek.

İhaleye, gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları (OGG) katılabilecek.

Yatırım fonları ancak OGG'ye dahil olarak ihalede yer alabilecek. OGG, sadece yatırım fonlarından oluşamayacak ancak yatırım fonlarının hissedarı olduğu tüzel kişiliğe sahip şirketler tek başlarına veya OGG'ye dahil olarak ihalede bulunabilecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.