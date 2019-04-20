'FETÖ gırtlağına kadar bu işin içinde'

YSK GÖRÜŞECEK: Yüksek Seçim Kurulu, cumartesi ya da pazartesi belgeleri görüşmeye başlayacak bilgisi var. Tam kanunsuzluk var mı yok mu ona bakacak. Bu bir günde de biter 30 günde de bitmeyebilir.

İHRAÇLAR SANDIK BAŞINDA: Yüzlerceden çok daha fazla 20 yaşın altında sandık başkanı vardı. 18 yaşın altında milletvekili seçiliyor diyeceksiniz. Özellikle genç olanlara ve askeriyeden alınanlara, KHK ile ihraç edilenler, kamu görevlisi olmayanlar alınıp getirilip sandık başına yerleştiriliyor.

OY VE ÖTESİ NEREDE: FETÖ bu işin içinde. FETÖ bu işin içinde gırtlağa kadar var. FETÖ’nün de bu işin içinde olduğundan emin olacağım belgeler elimde var. Bu işin içinde bir gruptan daha bahsetmek istiyorum. Oy ve Ötesi diye bir yapı vardı. Bu seçimde neden hiç sesleri çıkmadı? Merak ediyorum. Oy ve Ötesi her seçimde basbas bağırırken bu seçimde isimleri neden hiç duyulmadı? Soruyorum.