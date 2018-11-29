FETÖ’cü askerler Digitürk’e takıldı 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, FETÖ’nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt talimatıyla Digitürk’ten ayrılan ve ankesör-sabit hatlardan iletişim kurdukları tespit edilen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

TALİMATLA İPTAL ETTİLER

Bu kapsamda, FETÖ’nün basın yapılanmasında yer alan Samanyolu TV, Samanyolu Haber, Bugün TV, Kanaltürk, Yumurcak TV, Irmak TV ve Mehtap TV’nin Digitürk platformundan çıkarıldı. Örgüt elebaşının talimatıyla platformdan ayrılanların dilekçe ve ses kayıtları incelemesinden bir kısmı muvazzaf 33 şüpheli tespit edildi. Aynı şüphelilerin, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör-sabit hatları da kullandığı da belirlendi. İncelenen ses kayıtlarında ise Digitürk’ü arayan askerlerin ‘hoca efendinin sohbetleri var, başka bir şeyi yok. Allah başımızdan eksik etmesin, mahkeme kararı olmaksızın... kanalları kapatmanız anayasaya aykırı’ dediklerini belirledi. Bu tespitlerin ardından harekete geçen savcılık düğmeye bastı. Polis, aralarında albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı ve astsubay ile uzman çavuşlarında olduğu 14’ü muvazzaf 26 şüpheli yakalandı.