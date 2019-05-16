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FETÖ’cülerin hedefi Türkiye’nin çıkarları

İhanet şebekesi FETÖ’nün askeri mahrem yapılanması için İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı rapor hazırladı.

  • STAR ANKARA
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Söz konusu raporda örgütün Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Suriye’nin kuzeyindeki gelişmelerdeki etkisine de yer verildi. Raporda, güç odaklarının Doğu Akdeniz, Ege ve Suriye’de Türkiye’nin etkisini kırmak için FETÖ eliyle TSK içinde operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi. FETÖ’nün operasyonlarının başarısız olmasıyla TSK’nın etkisinin arttığına da vurgu yapıldı. 

Raporda şu değerlendirmeler yapıldı: Tarihte Türk Milletinden aldıkları her yenilgiden sonra yeni hain planlar kurmaktan geri durmayan güç odakları bugün, Doğu Akdeniz’de, Ege’de, Suriye’de, Irak’ta kuklaları ile yeni oyunlarını devreye sokmaya başlamışlardır. Kimi zaman PKK, kimi zaman FETÖ, kimi zaman uluslararası bir kuruluş, kimi zaman dost ve müttefik bir devlet olarak karşımıza çıkan ve modern çağın tüm savaş araçlarını kullanan bu aktörlerin amaçlarına ulaşmasına, milletimiz asla geçit vermeyecektir. 

ORDUMUZ KRİTİK ROLDE 

FETÖ’nün dizayn etmeye çalıştığı ordumuzun, son süreçte Akdeniz’de yaşanan gerilimlerde ve Suriye’de istenen terör devleti projesinin önlenmesinde ne kadar kritik bir role sahip olduğu, milli çıkarlarımızı korumada üzerine düşen büyük görevler göz önünde bulundurulduğunda örgütün ve onu yönlendiren güç merkezlerinin neden hedef aldığı daha iyi anlaşılmaktadır.

İstinat duvarının çökme anı kameralara yansıdı

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