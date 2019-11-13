FETÖ’cünün niyeti banka dekontunda

FETÖ’nün elebaşı Gülen’in talimatıyla Bank Asya’ya para yatıranların savunmalarını boşa çıkaran belgeye Star ulaştı. FETÖ davalarında yargılaması süren bir örgüt üyesinin Bank Asya’ya para yatırırken niyetini alenen belli etmekten çekinmediği görüldü. FETÖ’cü sanığın ‘açıklama’ kısmına ‘Bank Asya’ya destek için’ notunu düştüğü dikkati çekti. Kamu görevlisi olan FETÖ’cü sanık, teröristbaşı Gülen’in talimatından sadece iki gün sonra 17 Ocak 2014’te Bank Asya’ya bin 559 TL yatırmış,

465 BİN YENİ HESAP

Teröristbaşı Gülen’in 17-25 Aralık’ta ‘yargı darbesi’ girişiminin ardından talimat verdiği 15 Ocak 2014’ten Mayıs 2015’e kadar Bank Asya’da sadece ihraç edilen kamu görevlileri, eş ve çocuklarına ait 465 bin yeni hesap açıldığı tespit edildi. Bu zaman diliminde bankaya yatırılan toplam para miktarının ise 2.4 milyar TL olduğu belirlendi.

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