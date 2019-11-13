FETÖ’cünün niyeti banka dekontunda
FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla Bank Asya’ya maddi destek sağlayanların, “Faizsiz olduğu için para yatırdım” iddiası, elde edilen dekontlarla çürütüldü.
- MELİK YİĞİTEL
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar ve açılan davalar, Paralel İhanet Çetesi’nin kirli yüzünü gözler önüne serdi. Bu hukuki işlemler arasında örgüt üyelerinin, FETÖ’nün finans sektöründeki ayağı Bank Asya’da bulunan hesaplarındaki para hareketlerine yönelik soruşturmalar da vardı. FETÖ’nün firari elebaşı Fetullah Gülen’in ‘Para yatırın’ talimatıyla, örgüt üyelerinin cebinden daha sonra kapatılan Bank Asya’nın kasasına toplam 2.4 milyar TL aktarıldı. Teröristbaşı Fetullah Gülen’in talimatı ile hareket ettikleri gerekçesiyle haklarında işlem yapılan kişiler, kendilerini “O dönemde Bank Asya’ya para yatırmak suç değildi”, “Faizsiz olduğu için para yatırdım” gibi bir savunmalarla aklamaya çalıştı. Ancak, hain darbe girişimin ardından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilenlerin durumlarını incelemek üzere kurulan Olağanüstü Hal Komisyonu’nun (OHAL) elindeki bir çok dekont bu iddiayı çürütüyor.
STAR O BELGEYE ULAŞTI
FETÖ’nün elebaşı Gülen’in talimatıyla Bank Asya’ya para yatıranların savunmalarını boşa çıkaran belgeye Star ulaştı. FETÖ davalarında yargılaması süren bir örgüt üyesinin Bank Asya’ya para yatırırken niyetini alenen belli etmekten çekinmediği görüldü. FETÖ’cü sanığın ‘açıklama’ kısmına ‘Bank Asya’ya destek için’ notunu düştüğü dikkati çekti. Kamu görevlisi olan FETÖ’cü sanık, teröristbaşı Gülen’in talimatından sadece iki gün sonra 17 Ocak 2014’te Bank Asya’ya bin 559 TL yatırmış,
465 BİN YENİ HESAP
Teröristbaşı Gülen’in 17-25 Aralık’ta ‘yargı darbesi’ girişiminin ardından talimat verdiği 15 Ocak 2014’ten Mayıs 2015’e kadar Bank Asya’da sadece ihraç edilen kamu görevlileri, eş ve çocuklarına ait 465 bin yeni hesap açıldığı tespit edildi. Bu zaman diliminde bankaya yatırılan toplam para miktarının ise 2.4 milyar TL olduğu belirlendi.
ÇOK TİTİZ BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR
OHAL Komisyon Başkanı Salih Tanrıkulu, Aralık 2017’den bu yana başvuruların büyük bir titizlikle incelendiğini açıkladı, Tanrıkulu, “Biz bir hakem gibi son derece tarafsız ve olgulara bakarak karar veriyoruz. Bu değerlendirmedeki temel yaklaşım örgütün emir ve talimatına göre hareket edilip edilmediğinin tespit edilmesine yöneliktir. Çok titiz bir çalışmayla işi yürütüyoruz” dedi. Bugüne kadar 126 bin 200 başvuru alan OHAL Komisyonu, 93 bin 200’ünü karara bağladı. 8 bin 400 başvuru kabul, 84 bin 800’ü ise reddedildi.
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