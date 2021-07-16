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Politika

FETÖ'den ''Biden'' itirafı: Bizi hayal kırıklığına uğrattı

FETÖ'nün sözde üst düzey ismi Orhan İnandı, örgütün ABD Başkanı Biden'a bel bağladığını ancak kısa sürede hayal kırıklığına uğradıklarını açıkladı.

DHA16 Temmuz 2021 Cuma 12:19 - Güncelleme: 16 Temmuz 2021 Cuma 12:19
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MİT tarafından yakalandığını duyurduğu FETÖ'nün sözde üst düzey ismi Orhan İnandı, örgütün ABD'de değişen yönetime ve yeni başkan Joe Biden'e bel bağladığını ancak, kısa sürede hayal kırıklığına uğradığını itiraf etti.

DHA'nın edindiği bilgilere göre Orhan İnandı, kendisine yakın gördüğü örgüt üyeleriyle yaptığı toplantıda dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. İnandı örgütün ABD'de Biden ve ekibinin yönetime gelişine çok güvendiğini, ilk birkaç ayın bu inancın koruduğunu anlattı.

ÖRGÜT NE YAPACAĞINI BİLEMEZ DURUMDA

FETÖ yöneticisi Orhan İnandı, ABD'nin jeopolitik gerekçelerle Türkiye ile ilişkilerinde örgütün beklediği olumsuz adımları atmayacağının anlaşıldığını ifade etti. Bu durumun örgüt içinde büyük bir şaşkınlık yarattığını belirten Orhan İnandı, FETÖ'de ne yapacağını bilememe hali oluştuğunu söyledi.

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