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'FETÖ’nün 1 milyon 150 bin dijital verisini çözdük'

Bakan Soylu, elde ettikleri bilgilerle FETÖ’ye ağır darbe vurduklarını belirterek, “Türkiye buradan dönerse ne cumhuriyet ne topraklarımız kalır” dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV’de Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu’nun hazırlayıp sunduğu Basın Ekspres programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ konusunu vahametini anlayacak kapasitede olmadığını söyleyen Soylu, “500 binin üzerinde FETÖ gözaltısı yapıldı, 30 bin civarında da tutuklu var. Türkiye buradan geri dönerse ortada ne cumhuriyet ne topraklarımız kalır. CHP’nin oklarının işlevi de değişir” şeklinde konuştu. 

FETÖ’nün sadece bir terör örgütü olmadığını aynı zamanda istihbarat örgütü olduğunu vurgulayan Soylu, “Biz FETÖ ile alakalı 1 milyon 150 bin dijital veriyi çözdük. Bu kapasite dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Gaybubet evleri, ByLock, mahrem imamlar... Hepsine operasyon yapıyoruz. İtiraflar üzerinden de operasyon yapıyoruz”  ifadesini kullandı.   

MAKUS TALİHİ YENDİK  

Soylu, terör örgütü PKK ile mücadeleye de değindi. Çocukluk yıllarında ümitsiz bir şekilde, “Doğu’nun makus talihi bitmezse bu işler bitmez” denildiğini aktaran Soylu, bunun  makus talihinden dolayı bölgeye herhangi bir yatırımın gitmeyeceği, bu durumu da terör örgütünün  istismar edeceği anlamına geldiğini anlattı. 16 yılda Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu’nun makus talihini yendiğini söyleyen Soylu, “Özellikle Türkiye, Doğu ve Güneydoğu’da terör örgütünü ve terör örgütünü besleyen bütün unsurları, buna Batılı dostlarımızı ve müttefiklerimizi ilave edebilirsiniz, bütün bu ilave ettiklerimizin tamamını esas itibarıyla mağlup eden bir gelişme ortaya koydu” ifadesini kullandı. 

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