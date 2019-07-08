FETÖ’nün beli böyle kırıldı

Türkiye’yi kana bulayan ve 252 polis, asker ve sivili şehit eden 15 Temmuz 2016’daki hain FETÖ’cü darbe girişiminin ardından üç yıl geçti. Türkiye’yi işgal etmek isteyen ve Pensilvanya’daki teröristbaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla harekete geçen FETÖ’cüler bugün adil yargı önünde hesap veriyor. Türkiye’nin ayaklarına pranga vurmak isteyenler ‘7 Şubat MİT kumpası’yla düğmeye bastı. Ardından 17/25 aralık sürecini 15 Temmuz darbe girişimi takip etti. Türk milletinin azim ve kararlılığı karşısında bozguna uğrayan FETÖ’cüler haklarında açılan davalarla ağır darbe yedi. Türkiye’nin içinden geçtiği bu süreçte yargı ve güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları sonucunda FETÖ ile mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalar, açılan davalar ve tutuklanan örgüt mensuplarının bilançosu ise hayli kabarık. Bugün itibariyle ihanet şebekesinin üyelerine açılan davalar şöyle:

289 DARBE DAVASI

15 Temmuz darbe girişimine fiili katılanlarla ilgili açılan 289 dava dosyasından 263’ü sonuçlanırken 26 dosyanın yargılaması ise devam ediyor. Darbe soruşturmalarında 2 bin 19 kişi sanık olarak yer alırken bunlardan 932’si tutuklu, 792’si hakkında da adli kontrol kararı uygulanıyor. Karar verilen 263 dosyadan bin 198 ağırlaştırılmış müebbet, bin 29 müebbet, bin 384 sanığa 1 ila 20 yıl arasında değişen hapis cezası, 2 bin 608 beraat ve 516 kişiye takipsizlik kararı çıktı. 6 bin 735 kişi hakkında bağımsız mahkemeler karar verirken en fazla cezayı 17 sanık 141’er kez birer sanık 140 ve 137 kez ağırlaştırılmış hapis cezası ile aldı.

GENERALLERE MÜEBBET

Ağırlaştırılırmış müebbet ve müebbet hapis cezalarına çarptırılanların meslekleri ve rütbeleri ise şöyle oldu: Darbe davlarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların 71’i general, 805’i subay, 172’si astsubay, 49’u uzman çavuş, 61’i askeri öğrenci, 24’ü sivil memur, 4’ü polis 12’si de erlerden oluşuyor. Müebbet hapis cezası alanlarında 19’u general, 376’sı subay, 116’sı astsubay, 139’u uzman çavuş, 276’sı askeri öğrenci, 12’si polis 91’i de er rütbesinde. Süreli hapis cezasına çarptırılanların ise 18’i general, 620’si subay, 232’si astsubay, 283’ü uzman çavuş, 154’ü polis, 41’i er, 18’i sivil, biri mülki amir ve 18’i de askeri öğrenci.

23 ÜLKE İADE ETTİ