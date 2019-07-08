FETÖ’nün beli böyle kırıldı
15 Temmuz darbe girişiminin ardından yargı ve güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları sonucunda 289 dava açıldı. 263’ü neticelenen darbe davalarında 3 bin 611 kişi hakkında mahkûmiyet kararı çıktı. FETÖ soruşturmalarında 220 bin kişi hakkında adli işlem yapılırken, 21 bin 753 kişi hüküm giydi.
- KEMAL GÜMÜŞ / STAR ÖZEL HABER
Türkiye’yi kana bulayan ve 252 polis, asker ve sivili şehit eden 15 Temmuz 2016’daki hain FETÖ’cü darbe girişiminin ardından üç yıl geçti. Türkiye’yi işgal etmek isteyen ve Pensilvanya’daki teröristbaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla harekete geçen FETÖ’cüler bugün adil yargı önünde hesap veriyor. Türkiye’nin ayaklarına pranga vurmak isteyenler ‘7 Şubat MİT kumpası’yla düğmeye bastı. Ardından 17/25 aralık sürecini 15 Temmuz darbe girişimi takip etti. Türk milletinin azim ve kararlılığı karşısında bozguna uğrayan FETÖ’cüler haklarında açılan davalarla ağır darbe yedi. Türkiye’nin içinden geçtiği bu süreçte yargı ve güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları sonucunda FETÖ ile mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalar, açılan davalar ve tutuklanan örgüt mensuplarının bilançosu ise hayli kabarık. Bugün itibariyle ihanet şebekesinin üyelerine açılan davalar şöyle:
289 DARBE DAVASI
15 Temmuz darbe girişimine fiili katılanlarla ilgili açılan 289 dava dosyasından 263’ü sonuçlanırken 26 dosyanın yargılaması ise devam ediyor. Darbe soruşturmalarında 2 bin 19 kişi sanık olarak yer alırken bunlardan 932’si tutuklu, 792’si hakkında da adli kontrol kararı uygulanıyor. Karar verilen 263 dosyadan bin 198 ağırlaştırılmış müebbet, bin 29 müebbet, bin 384 sanığa 1 ila 20 yıl arasında değişen hapis cezası, 2 bin 608 beraat ve 516 kişiye takipsizlik kararı çıktı. 6 bin 735 kişi hakkında bağımsız mahkemeler karar verirken en fazla cezayı 17 sanık 141’er kez birer sanık 140 ve 137 kez ağırlaştırılmış hapis cezası ile aldı.
GENERALLERE MÜEBBET
Ağırlaştırılırmış müebbet ve müebbet hapis cezalarına çarptırılanların meslekleri ve rütbeleri ise şöyle oldu: Darbe davlarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların 71’i general, 805’i subay, 172’si astsubay, 49’u uzman çavuş, 61’i askeri öğrenci, 24’ü sivil memur, 4’ü polis 12’si de erlerden oluşuyor. Müebbet hapis cezası alanlarında 19’u general, 376’sı subay, 116’sı astsubay, 139’u uzman çavuş, 276’sı askeri öğrenci, 12’si polis 91’i de er rütbesinde. Süreli hapis cezasına çarptırılanların ise 18’i general, 620’si subay, 232’si astsubay, 283’ü uzman çavuş, 154’ü polis, 41’i er, 18’i sivil, biri mülki amir ve 18’i de askeri öğrenci.
23 ÜLKE İADE ETTİ
Terör örgütünün yurt dışına kaçan militanları ile ilgili de yargı süreci devam ediyor. Bu kapsamda bugün itibarıyla 94 ülkeden 568 kişi hakkında iade talebi yapıldı. Yapılan iade taleplerini 44 ülke reddederken, 23 ülke kabul ederek 109 FETÖ militanını iade etti. Türkiye 54 ülkeden de 151 FETÖ mensubu için tutuklanmaları talebinde bulundu.
21 BiN 605 HÜKÜMLÜ
FETÖ kapsamında bu güne kadar yürütülen soruşturmalarda 7 bin 882’i tutuklu, 21 bin 605’i hükümlü olmak üzere toplam 29 bin 487 kişi cezaevinde tutuluyor. Yine soruşturması devam eden 79 bin 275 dosyada 155 bin 560 kişi bulunuyor. Kovuşturma aşamasında bulunan 47 bin 818 dosyada da 69 bin 259 kişiden mahkemelerde hesap soruluyor. Soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki 127 bin 93 adet dosyada toplam 220 bin 819 kişi bulunuyor.
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