FETÖ’nün narkozlu gözaltı planı

FETÖ’nün 7 Şubat 2012’de MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a kumpas kurarak ifadeye çağırmasına ilişkin yürütülen soruşturma ile Hrant Dink cinayetinden tutuklu olan FOX TV Haber Müdürü Ercan Gün hakkında hazırlanan yeni iddianamede hain örgütün korkunç planı gözler önüne serildi. İddianamade FETÖ’nün Müsteşar Fidan ve 4 MİT görevlisinin telefonla aranarak ifadeye çağrıldığı, bunun da Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı’nın ameliyat saatine denk getirildiği aktarıldı. İddianamede, Başbakan’ın ameliyata geç girmesiyle kumpasın bozulduğu vurgulandı.

FETÖ’NÜN İLK TEŞEBBÜSÜ

İddianamede, “Hakan Fidan’ın gözaltına alınması için gayret gösterildiği, gözaltına alınması sonrasında ise o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ameliyat için verilen narkozun etkisinde iken gözaltına alınmasının planlandığı, bahsi geçen bu kumpas soruşturmasının aslında FETÖ’nün seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni yıkmaya yönelik ilk teşebbüs girişimi olduğu anlaşılmıştır” denildi.

FOX HABER MÜDÜRÜ

İddianamede, 7 Şubat MİT kumpasının yaşandığı dönemde İstanbul Güvenlik Şube Müdürü olan Yunus Dolar’ın, geçmişten tanıdığı Zaman gazetesinde emniyet muhabirliği yapan ve daha sonra FOX TV’de çalışan örgüt üyesi olduğunu bildiği Ercan Gün’e bu durumu sorduğu belirtildi. Gün’ün de kendisine “MİT Müsteşarı’nın ifadeye çağrılması olayının Amerika’da örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in de dahil olduğu 12 kişilik bir istişare heyetinden geçtikten sonra Gülen’in talimatıyla gerçekleştiğini, söz konusu istişarede 3 kişinin MİT Müsteşarı’nın ifadeye çağrılmaması, Fetullah Gülen’in de içerisinde yer aldığı 9 kişinin ifadeye çağrılması yönünde oy kullandığını söylediğini’’ anlattığı aktarıldı. İddianamede, Dolar’ın, Ercan Gün ile aralarında geçen bu konuşmadan sonra durumu teyit etmek amacıyla o dönem FETÖ’nün “Marmara emniyet imamı” olan “Arif” kod adlı kişi ile görüştüğünü ve bu konuşmanın içeriğini teyit ettiğini söylediği belirtildi.

BYLOCK KULLANICISI

İddianamede, ByLock kullanıcısı olan ve örgütün tepe yönetimiyle yoğun şekilde iletişim kaydı bulunan şüpheli halen FOX TV Haber Müdürü olan Gün’ün örgütün Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni yıkmaya yönelik ilk teşebbüs girişimi olan olaydan dahi haberdar olabilecek düzeyde etkinliğe sahip olduğu aktarıldı.