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Politika

FETÖ'nün 'yargısal darbe teşebbüsü'nün yıldönümü! Bakan Tunç: Türkiye boyun eğdirilecek ülke değildir

17-25 Aralık 2013'te yaşanan darbe girişimi dolayısıyla açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur, olamaz. Türkiye tehditle, sinsi tuzaklarla, kirli oyunlarla hizaya sokulacak, boyun eğdirilecek ülke değildir. 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminde olduğu gibi hiçbir zaman milli irade bayrağını yere düşürmedik.” dedi.

IHA17 Aralık 2024 Salı 11:12 - Güncelleme:
FETÖ'nün 'yargısal darbe teşebbüsü'nün yıldönümü! Bakan Tunç: Türkiye boyun eğdirilecek ülke değildir
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Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminde olduğu gibi hiçbir zaman milli irade bayrağını yere düşürmedik" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı "X" üzerinden 17-25 Aralık 2013'te yaşanan darbe girişimi dolayısıyla paylaşımda bulundu. Türkiye'nin tehditle, sinsi tuzaklarla, kirli oyunlarla hizaya sokulacak, boyun eğdirilecek bir ülke olmadığını ifade eden Tunç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki ülkemizin büyümesini ve güçlenmesini hazmedemeyen vesayet odaklarının, kirli zihniyetin, şer güçlerin hain operasyonlarından biri de 17-25 Aralık darbe girişimidir" dedi.

Geçmişte yaşanan darbe girişimlerinden bahseden Tunç şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin önünü her 10 yılda bir darbelerle kesen vesayetçi zihniyet; kapatma davası, 367 krizi, e-muhtıra, MİT kumpası, Gezi olaylarıyla ulaşamadıkları karanlık emellerine, devletin içine sinsice yuvalanan FETÖ eliyle emniyet ve yargı üzerinden ulaşmak istemiştir. 17-25 Aralık'ta sahte delillerle anayasal düzenimizi ve demokratik kazanımlarımızı hedef alan bu hain girişimi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve aziz milletimizin liderine duyduğu sarsılmaz güvenle boşa çıkardık. 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminde olduğu gibi hiçbir zaman milli irade bayrağını yere düşürmedik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde vesayetçi zihniyetin kalıntılarıyla, hain terör örgütleriyle, Türkiye'ye pranga vurmak isteyen şer odaklarıyla mücadeleyi, 22 yıldır olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceklerinden bahseden Tunç, "Kirli emeller peşinde koşanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Demokrasimizin standartlarını yükseltmeye, temel hak ve özgürlükleri koruyarak güçlendirmeye, hukukun üstünlüğünü esas alarak adaletin tecellisi için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. İç cephemizi tahkim ederek milletimizden aldığımız güçle ülkemizi daha huzurlu bir geleceğe taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

  • Adalet Bakanı
  • Milli irade
  • 15 Temmuz hain darbe

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