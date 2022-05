Filistin Başbakanı Iştiyye: Bir dost olarak Çavuşoğlu'nu içtenlikle karşılıyoruz

Davos Zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu için İsviçre'nin Davos kasabasında bulunan Iştiyye, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Davos'ta Filistin için siyasi, ekonomik ve sosyal düzeyde görüşmeler yaptığını belirten Iştiyye, Filistin'in dünyadaki ülkelerin çoğu ile iyi ilişkileri olduğunu vurguladı.

Iştiyye, Filistin'de küresel yatırımcılar için önemli fırsatlar olduğunun altını çizdi. Turizmin kendileri için çok önemli olduğunu anlatan Iştiyye, Filistin'in bir tarım ülkesi olmasının yanı sıra sanayi için de önemli fırsatları olduğunu, Filistinli iş insanlarının başarılı işlere imza attığını dile getirdi.

Filistin'de halihazırda uluslararası şirketlerin faaliyet gösterdiğini ifade eden Iştiyye, Cenin'de Türk-Filistin Organize Sanayi Bölgesi'nin bulunduğunu ve işlerin yolunda gittiğini söyledi.

Iştiyye, Türkiye'den Filistin'e gelen pek çok Türk iş insanı olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Filistin'de yatırım yapmaları için Türk iş insanlarını teşvik ettiğinin altını çizdi.

- TÜRK İŞ İNSANLARINA "FİLİSTİN'DE YATIRIM YAPIN" ÇAĞRISI



Türkiye'nin Filistin'e tam destek verdiğini dile getiren Iştiyye şöyle konuştu:

"Mevcutta siyasi, kültürel, dini, yatırım başta olmak üzere her alanda (dayanışma) var. Gerçekten daha da fazla iş birliğine ihtiyacımız var. Çünkü sadece bir Kudüs var, sadece bir Beytüllahim var, sadece bir Filistin var. Buna binaen, her Filistin vatandaşının her Türk kadını ve erkeğinin kalbinde olduğunu biliyorum. Sadece dayanışma alanında değil, yatırım alanında da halklarımız arasında irtibat sağlamalıyız. Bence Türk iş insanları için Filistin'de pek çok fırsat var."

- "ÇAVUŞOĞLU GERÇEK BİR DOST"



Iştiyye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 24-25 Mayıs'ta yapacağı Filistin ve İsrail ziyaretlerine değinerek, ziyarette siyasi ve iş birliği alanında Filistin-Türkiye istişarelerinin yapılacağını belirtti. Iştiyye, "Bir dost olarak (Çavuşoğlu'nu) içtenlikle karşılıyoruz. Resmi olarak da aynı şekilde. Bu (ziyaret) iş birliğine yönelik yeni alanlar açmayı devam ettirmek adına önemli. Çavuşoğlu'nun ziyaretinden büyük memnuniyet duyuyoruz ve en iyi şekilde ağırlanacak." dedi.

Iştiyye, Çavuşoğlu'nun Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından kabul edileceğini ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile de ikili görüşme planlandığını aktardı.

Kendisinin Davos Zirvesi'nde olduğunu anımsatan Iştiyye, "Maalesef kendisiyle görüşemeyeceğim. "Fakat, Çavuşoğlu gerçek bir dost ve onu uzun zamandır tanıyorum." ifadesini kullandı.

- "TÜRKİYE, FİLİSTİN DEVLETİNİ SAĞLAM ŞEKİLDE DESTEKLİYOR"



Iştiyye, Çavuşoğlu'nun İsrail'i ziyaretine ilişkin ise "Bu Türkiye'nin kendi iç konusu. Türkiye'nin uluslararası ilişkileri yeniden tasarlamaya gereksinim duyduğunu anlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin Başbakanı Iştiyye, şunları kaydetti:

"Türkiye Filistin'i, Filistinlilerin haklarını ve bağımsız Filistin devletini sağlam şekilde destekliyor. Ayrıca, Türkiye sürekli olarak (İsrail tarafından) işgalin sona ermesi çağrısı yapıyor. Dolayısıyla her önlem işgalin sona erdirilmesi ve başkenti Kudüs olan bağımsız egemen bir Filistin devletinin kurulması istikametinde olmalı."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24-25 Mayıs'ta yapacağı Filistin ve İsrail ziyaretleri kapsamında mevkidaşlarının yanı sıra Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la bir araya gelecek.