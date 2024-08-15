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Politika

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas İsrail'in Gazze'deki katliamını TBMM'den tüm dünyaya anlatacak

Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'deki soykırımını Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden tüm dünyaya anlatacak.

15 Ağustos 2024 Perşembe 07:35 - Güncelleme:
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas İsrail'in Gazze'deki katliamını TBMM'den tüm dünyaya anlatacak
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Ankara önemli bir konuğu ağırlıyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas iki günlük ziyaret için Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas'ı 5 aylık aranın ardından Beştepe'de ağırladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret edecek. Önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya gelecek. Daha sonra Abbas ve Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meclis'te görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile bir araya geldi

ABBAS, İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ KATLİAMINI MECLİS'TEN TÜM DÜNYAYA ANLATACAK

Genel Kurul, Filistin halkının sesini duyurmak için saat 15.00'te olağanüstü toplanacak. Meclis Başkanı Kurtulmuş, toplantının açılış konuşmasını yapacak. Ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas'a söz verilecek.

Milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda davetli de Genel Kurul salonunda olacak. Ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas İsrail'in katliam boyutundaki saldırılarını Meclis kürsüsünden tüm dünyaya anlatacak.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşması Türkçe, İngilizce ve Fransızcaya anlık olarak tercüme edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmayı Genel Kurul Salonu'nda dinleyecek.

TBMM'DE FİLİSTİN SERGİSİ

Meclis'te Filistin temalı fotoğraf sergisi de açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Meclis Başkanı Kurtulmuş sergiyi ziyaret edecek.

Kurtulmuş, daha sonra Mahmud Abbas ve heyetiyle bir araya gelecek.

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