Filistin'in Ankara Büyükelçisi Jaish: Biz, Türkiye'den çok memnunuz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Filistin'in yeni Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish'i ziyaret etti.



Destici, Büyükelçilikteki ziyarette yaptığı konuşmada, Abu Jaish'in yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Filistin'i tüm bölgeleri ve unsurlarıyla birlikte bir kabul ettiklerini, bölgede yaşayan herkesi öz kardeşleri gibi gördüklerini belirten Destici, "Filistin'in, özgürlüğünü, bağımsızlığını, topraklarını, insanlarını korumasını, hür bir şekilde güven içerisinde yaşamasını haklı bir davası olarak görüyor ve bu davanın da sonuna kadar yanında olduğumuzu ifade ediyoruz." dedi.

İsrail'in saldırılarını lanetleyen Destici, Türkiye'nin bütün kalbiyle Filistin'in ve Filistin halkının yanında olduğunu vurguladı.

Bu kardeşliğin ve desteğin dünya var oldukça devam edeceğinin altını çizen Destici, şunları kaydetti:

"Hepimizin dileği, başkenti Kudüs olan, bağımsız, hür, müstakil Filistin devletidir. Bugün, İsrail tarafından Filistin'e yapılan katliamlar bütün dünyanın gözleri önünde cereyan etmektedir. Bu yüzden de sadece İslam dünyası değil, bütün dünya insanları buna karşı ayaklanmış ve duruş sergilemiştir. Peş peşe onlarca dünya devleti Filistin'i tanımıştır, bu da Filistin'in başarısıdır. Bir başka sonucu da İsrail'in ne kadar katliam yaparsa yapsın, Filistin halkını yok edemeyeceği ve Filistin'in bağımsızlığını engelleyemeyeceğini de ortaya çıkarmıştır."

Destici, Türkiye'nin, katliamların durması ve Gazze başta olmak üzere Filistin'e insani yardımların ulaştırılmasını desteklediğini belirterek, "Türkiye'de tüm siyasi partiler farklı düşüncede, farklı görüşlerde olabilir. Ama Filistin konusunda hepsinin birlikteliği vardır, hemfikirdirler ve Filistin'i bir milli dava olarak görürüz. Bundan sonra da Filistin halkıyla dayanışmamız, birlikteliğimiz sürecektir. Ve hem BBP olarak hem de Türkiye olarak sonuna kadar Filistin'in ve Gazze'deki mazlumların yanında olduğumuzu bir kere de ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

- "TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Büyükelçi Nasri Abu Jaish de Filistin davasına gösterdiği destekten dolayı Destici'ye teşekkür etti.

Filistin'de yaşanan duruma dikkati çeken Abu Jaish, ateşkes olmasına rağmen halkın zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

Abu Jaish, Gazze'ye yapılan insani yardımların hala az olduğunu ve Gazze'ye giremediğini dile getirerek, "Aslında bu ateşkes çok ciddi bir şekilde uygulanmadı. Biliyorsunuz işgalci devlet her gün Gazze şeridinde insanları öldürmektedir. Ateşkes anlaşmasından sonra biraz daha azaldı. Bizim bu ateşkesi kabul etmemizin en büyük sebebi de bu." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin yaptığı desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve partilere teşekkür eden Abu Jaish, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı partilerin arasında yaptığı anlaşma bizim için çok önemli ve sevinç vericidir. Filistin davasına destek vermek konusunda hepsi anlaşmaktadır. Biz, Türkiye'den çok memnunuz, Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Abu Jaish, Destici'ye Mescid-i Aksa'nın tablosunu hediye etti.