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Politika

Fındık gafı yapan Kılıçdaroğlu'na Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden bomba cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'nın Türkiye'deki fındık üretiminin yüzde 42'sini karşıladığını söyleyerek ilginç bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu'nun bu gafı sonrası Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından 'Peki bundan fındığın haberi var mı?' paylaşımı yapıldı.

10 Aralık 2021 Cuma 15:24 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 15:28
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da meslek odaları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda gerçekleştirdiği buluşmaya katıldı.

"FINDIĞIN YÜZDE 42'SİNİ TEK BAŞINA ŞANLIURFA ÜRETİR"

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada "Türkiye'deki pamuğun yüzde 32'sini tek başına Şanlıurfa üretir. Fındığın yüzde 42'sini tek başına Şanlıurfa üretir. Kırmızı mercimeğin yüzde 32'sini tek başına Şanlıurfa üretir" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de fındık üretimi yapılan ilk 25 kent arasına bile giremeyen Şanlıurfa ile ilgili bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'deki fındık üretiminin yüzde 42'sinin Şanlıurfa'da yapıldığı yönündeki açıklamasına ilk tepki, fındık üretimi ile özdeşleşmiş Ordu'dan geldi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabından "Peki bundan fındığın haberi var mı?" paylaşımı yapıldı.

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