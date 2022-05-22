İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2022 Pazar / 21 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,8769
  • EURO
    16,8435
  • ALTIN
    942.556
  • BIST100
    2372.35
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Finlandiya'dan Türkiye açıklaması: Kesinlikle garanti verebiliriz
Politika

Finlandiya'dan Türkiye açıklaması: Kesinlikle garanti verebiliriz

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, terör örgütü PKK'nın Finlandiya'daki bağlantılarının daha yakından izleneceğine dair Türkiye'ye güvence verebileceklerini söyledi. Haavisto, 'Türkiye'ye kesinlikle böyle garantiler verebiliriz. PKK, Avrupa'da terör örgütü olarak kabul edildiği için Finlandiya'da da terör faaliyetine izin vermemek için üzerimize düşeni yapmamız önemli.' dedi.

AA22 Mayıs 2022 Pazar 17:32 - Güncelleme:
ABONE OL

Haavisto, Yle televizyonuna ülkesinin NATO üyelik başvurusuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Finlandiya ve Türkiye'nin, ülkesinin NATO üyeliğiyle ilgili sorunları çözmesini beklediğine işaret eden Haavisto, bunun birkaç hafta sürebileceğini belirtti.

Haavisto, müzakerelerin (Türkiye ile) resmi düzeyde devam edeceğini vurgulayarak, "Birkaç gün önce bunun en azından birkaç gün süreceğini söylemiştim. O yüzden temkinli olmak gerekirse, şimdi bunun birkaç hafta süreceğini söyleyebiliriz. Sorunların çözüleceği konusunda iyimserim ancak bu bir sorun değil." ifadesini kullandı.

Bakan Haavisto, Finlandiya ve Türkiye cumhurbaşkanlarının dün yaptıkları telefon görüşmesinde, "Finlandiya'nın terörizme karşı mücadele sicilini ele aldıklarını" aktardı.

Haavisto, ülkesinin Türkiye'ye terör örgütü PKK'nın bağlantılarının daha yakından izleneceğine dair güvence verebileceğine dikkati çekerek, "Türkiye'ye kesinlikle böyle garantiler verebiliriz. PKK, Avrupa'da terör örgütü olarak kabul edildiği için Finlandiya'da da terör faaliyetine izin vermemek için üzerimize düşeni yapmamız önemli." dedi.

Hukukun üstünlüğü vurgusu yapan Haavisto, "Hukukun üstünlüğünün yapısını netleştirmek önemli. Siyasi kararlar yargı sisteminin işleyişini etkileyemez. Bu bizim başa koyduğumuz bir ilke. Fin silahlarının bilgimiz dışında bir savaşa girmemesi önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.