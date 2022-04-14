Firari HDP'li Semra Güzel'e bir fezleke daha

Hakkında örgüt üyeliği, örgüte yardım ve çeşitli suçlardan fezleke hazırlanan ve dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında firari HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'i evinde sakladığı gerekçesiyle 'Suçluyu kayırma' suçu kapsamında yeni bir fezleke hazırlandı.

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu görüntüler üzerine harekete geçerek Güzel hakkında hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Güzel'in dokunulmazlığı TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda kaldırıldı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından Güzel hakkındaki fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı. Başsavcılık, Güzel hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma başlattı.

İfadeye çağrılan Güzel, sürenin dolmasına rağmen savcılığa gelmedi. Bunun üzerine adresinde de bulunamayan Güzel hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla iki ayrı dosya kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

YENİ FEZLEKE HAZIRLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından, 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan 14 yıl 3 ay, 'Örgüt propagandası yapmak' suçundan ise iki kez 4'er yıl olmak üzere toplam 21 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sabah'ın haberine göre, Yakalama kararı bulunan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in, Güzel'in evinde saklanmasına ilişkin 'Suçluyu kayırma' suçundan yeni bir fezleke hazırlandı.