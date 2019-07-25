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Fırat'ın doğusu masaya yatırıldı: Tahammülümüz yok, bir kez daha vurguladık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, ABD ile yapılan heyetler arası görüşmelerin ardından karargahta bir araya geldi. Bu görüşmelerin ve Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine olası harekatın masada olduğu toplantıya ilişkin Akar, 'Bütün görüşlerimizi, tekliflerimizi gelen heyete ilettik. Bunları inceleyip cevaplarını derhal vermelerini bekliyoruz. Bir gecikmeye tahammülümüz olmadığını, gerekirse inisiyatif kullanacağımızı kendilerine bir defa daha vurguladık.' dedi.

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Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i pazartesi günü kabul etmiş, görüşmede her iki ülkenin askeri heyetleri tarafından "güvenli bölge" tesisi ile ilgili müşterek çalışmalara devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı açıklanmış, bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığında iki ülkenin askeri heyetleri güvenli bölgeyle ilgili bazı toplantılar gerçekleştirmişti.

Görüşmelerin ardından Bakanlık yine önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK'nin komuta kademesi ile hem bu görüşmeleri değerlendirdi hem de Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik olası askeri harekatı masaya yatırdı.

Toplantıda ABD Başkanı Donald Trump’ın gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerekse ABD’li senatörlerle görüşmelerinde F-35 konusundaki olumlu tutumundan duyulan memnuniyetin yanı sıra sürecin olumlu sonuçlanmasına yönelik beklenti de ifade edildi. Toplantıda, ABD’den tedarik edilecek 100 Boeing yolcu uçağının da Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklığın güzel bir örneği olduğu bildirildi.

F-35 projesine ilişkin ABD’nin mevcut yaklaşımından vazgeçmesi ve iki ülke arasındaki ilişkilere zarar verebilecek adımlarından kaçınmasını beklemenin stratejik ortak olarak Türkiye’nin hakkı olduğu vurgulanan toplantıda, aksi bir durumda Türkiye’nin yeni arayışlara girmesinin doğal olacağı belirtildi.

Türkiye’nin S-400 tedariki konusundaki kararlılığının herkes tarafından bir kez daha görüldüğünün belirtildiği toplantıda, F-35 projesinin de kendi yolunda ilerlemesi gerektiği, projenin diğer ortak ülkelerinin de Türkiye'nin ortaklıktan çıkarılması konusunda bazı endişeler taşıdıklarının değerlendirildiği ifade edildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün katıldığı kritik toplantıda, hız verilen çalışmalar bir kez daha ele alındı.

Bakan Akar, konuya ilişkin, ABD ile yapılan görüşmelerde Türkiye'nin tüm görüşlerinin bir kez daha muhataplarına iletildiğini belirterek, "Bütün görüşlerimizi, tekliflerimizi gelen heyete ilettik. Bunları inceleyip cevaplarını derhal vermelerini bekliyoruz. Bir gecikmeye tahammülümüz olmadığını, gerekirse inisiyatifimizi kullanacağımızı kendilerine bir defa daha vurguladık." ifadelerini kullandı.

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