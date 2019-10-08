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''Fırat’ın doğusunu da terörden kurtaracağız''

Genelkurmay Başkanı Selim İdris: Fırat’ın batısını DEAŞ teröründen özgürleştirdiğimiz gibi Fırat’ın doğusunu da terör çetelerinden kurtaracağız. Halkımız güven ve barış içinde yaşayacak.

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Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selim İdris, Afrin’de askeri muhalif grupların Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyona ilişkin hazırlıklarını değerlendirdi. İdris, Fırat’ın doğusundaki bölgelerin Suriye topraklarının bir parçası olduğunun altını çizerek, “Bu topraklar, PKK ve PYD’li terörist elebaşlarının büyük kısmını oluşturduğu SDG’nin kontrolü altında. Bu teröristler bölge halkını evlerinden etti. Bizim bu safhadaki görevimiz topraklarımızı işgal eden teröristleri defederek, yerlerinden edilenleri yeniden evlerine döndürmek olacak” diye konuştu. Bölgede güven ve istikrar ortamını yeniden sağlamayı amaçladıklarını ifade eden İdris, “Terörist çetelerin bölgeden çıkarılması Türk kardeşlerimizle ortak hedefimizdir” değerlendirmesini yaptı.      

ÖSO askerleri, eğitimlerini gözden geçirerek, yakın dövüş, meskun mahal ve ağır silahlarla tatbikatlar yaptı.

OPERASYONA HAZIRIZ

İdris, “Fırat’ın batısını DEAŞ teröründen özgürleştirdiğimiz gibi Fırat’ın doğusunu da terör çetelerinden kurtaracağız. Halkımız güven ve barış içinde yaşayacak. PKK, PYD çeteleri Suriye’yi bölmek ve Türkiye’nin de güvenliğini tehdit etmek istiyor” tespitinde bulundu. ÖSO gruplarının birleşmesiyle hafife alınamayacak bir güç oluşturduklarını belirten İdris, “Milli Ordu olarak Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyona hazırız” dedi.  Hamza Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir de “Askerlerimiz hazır, planlarımız tamam. Ankara’dan talimat bekliyoruz. PKK’nın kökünü kazıyacağız” diye konuştu.

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