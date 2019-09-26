'Fırat’ta temizliğe hazırlanıyoruz'
Erdoğan: “Suriye’de terörden temizlediğimiz bölgelerde okulları, hastaneleri, altyapı ve üst yapı imkanlarını yeniden ayağa kaldırıyoruz. Şimdi aynı amaçla Fırat’ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemeye hazırlanıyoruz.”
Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere New York’ta bulunan Erdoğan, BM’deki programları çerçevesinde, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Zirvesi kapsamındaki “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Hayata Geçirilmesini Etkileyen Mega Eğilimler” konulu liderler diyaloğu oturumunda konuştu.
MERHAMET VE EMPATİ
Erdoğan, “BM Sürdürülebilir Kalkınma İçin 2030 Gündemi”nin kabulünden bu yana yerel ve uluslararası düzeydeki politikalarda “kimsenin geride bırakılmaması” ilkesini temel aldıklarını söyledi. Yoksulluğun, açlığın, eşitsizliğin giderilmesi, herkese eğitim ve sağlık hizmeti sağlanması hedeflerine ancak bu şekilde ulaşabileceğini belirten Erdoğan, en az gelişmiş ülkeler ve mülteciler gibi savunmasız kesimlerin ihtiyaçlarının dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, bugün dünyada yaşanan pek çok sorunun temelinde maddi imkan kıtlığı değil, merhamet ve empati eksikliği bulunduğunu vurguladı. Türkiye’nin, dünyada en fazla mülteciyi barındıran ülke konumunda olduğunu anımsatan Erdoğan, şunları söyledi: “3,6 milyonu sınırlarımız içinde yaşayan sığınmacılar için 40 milyar dolar harcama yaptık. Geçen sene insani bir krizin eşiğine gelen ve 4 milyon sivilin yaşadığı İdlib’de sükuneti korumak için diplomatik gayretlerimizi sürdürüyoruz. Suriye’de terörden temizlediğimiz bölgelerde okulları, hastaneleri, altyapı ve üst yapı imkanlarını yeniden ayağa kaldırıyoruz. Şimdi aynı amaçla Fırat’ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemeye hazırlanıyoruz.Sizlerden de Türkiye’nin, tüm insanlık adına yürüttüğü bu çabalara destek olmanızı bekliyoruz.”
RADİKAL DEĞİŞİMLER
Küresel iş gücü piyasasının idamesi bakımından düzenli göçün sürdürülmesi ihtiyacının ortada olduğunu belirten Erdoğan, “Teknolojik ilerlemenin, eğitim, sağlık, finans ve tarım sektörlerinde sağladığı radikal değişimlerden herkes faydalandırılmalıdır. Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankasının, şimdiye kadar hayata geçirilen ilk sürdürülebilir kalkınma hedefi oldu. Ülkemiz şimdiye kadar Bankaya taahhüt ettiği 10 milyon dolara ilaveten 1 milyon dolarlık ilave gönüllü katkı yapmaya karar vermiştir. Bu çaba, uluslararası toplumca daha fazla sahiplenilmeli ve desteklenmelidir” ifadesini kullandı. Öte yandan, “2030 Gündemi”nin benimsenmesiyle kamu-özel sektör ortaklıklarının geliştirilmesi ihtiyacının arttığını bildiren Erdoğan, gelecek on yıl, özel sektörle ortaklıkların çeşitlendirilmesine öncelik verilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin İstanbul’da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Özel Sektör Küresel Merkezi’ne de ev sahipliği yaptığını anımsatan Erdoğan, “Ülkemiz, kamu-özel sektör ortaklığı alanındaki tecrübelerini herkesle paylaşmaya hazırdır” dedi.
LİDERLERLE YOĞUN TEMAS
Başkan Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile görüştü, Çekya Başbakanı Andrey Babis’i kabul etti. Erdoğan, Türkiye-Pakistan-Malezya üçlü toplantısına da katıldı.
BAŞKAN CONTE İLE BİR ARAYA GELDİ
Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu ABD’nin New York kentinde İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir araya geldi.
Kalın, James Jeffrey ile görüştü
Başkan Sözcüsü İbrahim ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Birleşmiş Milletler (BM) 74’üncü Genel Kurul toplantısı için bulundukları New York’ta bir araya geldi. Görüşmede, Suriye ile ilgili güncel gelişmeler ele alınırken, İdlib’deki son durum, Suriye siyasi sürecindeki ilerleme ve Anayasa Komitesinin teşkili konuları etraflıca görüşüldü. Türkiye’nin hassasiyetleri doğrultusunda güvenli bölgenin bir an önce tesis edilmesi yönündeki beklentilerin dile getirildiği görüşmede, Suriye’de kalıcı barışın sağlanması için ortak çabaların yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalındı.
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